După ce moartea lui Emi Pian, unul dintre interlopii grei ai României, a făcut înconjurul țării, toată lumea s-a întrebat cine a îndrăznit să îl ucidă pe proaspătul deținut eliberat.

Apariția clanului Rinu în ecuație a surprins pe toată lumea, această grupare din Colentina nefiind nicidecum la nivelul Duduienilor, al Caranilor sau alte grupări infracționale. Totuși, și cei din clanul Rinu au relații la vârful clasei politice.

Cine sunt cei care l-au ucis pe Emi Pian?

În momentul în care cazul lui Mihail Vlasov a devenit public, lumea a văzut cu adevărat unde se pot duce banii din taxele pe care noi le plătim cu atâta greutate. Aceștia se duc în dobânda la cămătari.

Vlasov devenise favoritul interlopilor din Bucuresti, care intrau in trepidatii cand acesta venea in cazino. Atunci cand ramanea fara bani, ieseanul cerea bani cu camata, cu o dobanda de 10% pe zi. Afaceristul primise si un „nume de cod” din partea camatarilor, majoritatea membrii ai clanului Caran: nea Misu. Unul dintre cei care îl sponsorizau pe Mișu Vlasov era liderul grupării Rinu, care rămăsese șocat de modul în care Vlasov pierdea sume uriașe. Nu banii săi, ci ai românilor.

RADUCAN AUREL (Aurel al lui Caran): S-a intarit jocul ca a venit ala cu banii, cu miliardele alea...

RADUCAN CONSTANTIN (Costel al lui Caran): Ce?

RADUCAN AUREL: S-a intarit jocul.

RADUCAN CONSTANTIN: Daca vine la joc nea Misu, da. Dar e riscant, rau.

RADUCAN AUREL: Pentru tine, riscul ca ia bani multi.

RADUCAN CONSTANTIN: Daca are ghinion il face nea Misu...

RADUCAN AUREL: Da ce ma si Toni a luat cateva sute, a luat si Toni, da-l dracului...

RADUCAN CONSTANTIN: Toni, aseara? Sa mor cum o fi mai rau de nu era, in banii lui am luat trei sute si ceva de milioane...(neinteligibil)... Ce sa joace? A intrat o data 2 asi cu nea Misu, 500 de milioane, i-a pierdut. Mai a pus 500 de milioane, a mai intrat o data, s-a dublat si a scos banii. Restul cine putea sa joace? Facea S., 50 blind si ala 100 blind, fara sa vada cartile. Ce sa joci cu cine sa joci?

Câți bani îi dădea Rinu lui Vlasov

In ziua de 13.01.2013, la ora 02:02:04, RADUCAN CONSTANTIN aflat la postul telefonic .... (cartela prepaid), este contactat de M. D S. aflat la postul telefonic … si poarta urmatoarea discutie:

(convorbirea incepe cu elemente care nu prezinta interes si continua cu urmatorul dialog)

RADUCAN CONSTANTIN: Ce ai facut, ai iesit bine aseara?

MOH' D S.: Da, am iesit am luat vreo 80-90, cam p-acolo.

RADUCAN CONSTANTIN: Da?

MOH' D S.: Da. Am dat lu' astia 60...

RADUCAN CONSTANTIN: Da.

MOH' D S.: Am dat lu' doctorul 10.000...

RADUCAN CONSTANTIN: Aha!

MOH' D S.: Aveam datorii la cazino, am dat si p-acolo si am oprit si eu 20.

RADUCAN CONSTANTIN: 20.000.

MOH' D S.: Si am fost, dar n-am cu cine, n-aveti bani, asta e problema.

RADUCAN CONSTANTIN: Cine n-are bani?

MOH' D S.: Astia mici.

RADUCAN CONSTANTIN: Astia mici (n.l. rade)? Dar tu esti altceva, joci cu Misu cu alea...

M.' D S.: Eu joc....

RADUCAN CONSTANTIN:... la nivel mare.

M.' D S.: Eu as vrea sa joc cu asta, sa vina, dar pierde 900.000 de euro in seara asta.

RADUCAN CONSTANTIN: Pierde acolo?

M.' D S.: Da la P..

Printre cei care obisnuiesc sa-i dea bani lui M.V. zis nea Misu se numara: STAN GHEORGHE, U.N., SIMION TRAIAN zis Udi si F. al lui V. STAN GHEORGHE sustine faptul ca are o persoana in anturajul lui V. M. care il informeaza cand acesta vine in cazino.

Aspectele prezentate mai sus reies din convorbirile din zilele de 09.01.2013 si 10.01.2013 cand STAN GHEORGHE este chemat la casino de catre V. pentru a-i da bani. Tot atunci, STAN GHEORGHE este contactat de catre U.N. si V.M. care ii alerteaza cu privire la prezenta lui M.V. in casino.

GHEORGHE MARIUS (Marius al lui Rinu) : Ce dracu..uite, stam aicea la P.!

DOMN : A…

GHEORGHE MARIUS : Da..

DOMN : Ce faci la P. ?

GHEORGHE MARIUS : Am dat lu... lu’ asta, lu’ Misu 70 000 adineaori!

DOMN : A…

GHEORGHE MARIUS : Sa moara Gioni, da! Al lu’ Fagaras, da!

DOMN : (rade) ce faci, ma?

GHEORGHE MARIUS : Nu pui botu , a???

DOMN: (rade) Zi-o mai bine ca sa pun botu! Zi-o mai dulce, mai altfel! Cine e pe acolo?

GHEORGHE MARIUS : Sa fiu al dracu! Nu e nimeni de-ai nostri!