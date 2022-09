In articol:

Cine e Costel Bojog, noul jurat de la iUmor 2022? Comediantul va sta la masa juriului alături de Cheloo și Delia, în calitate de jurat permanent.

Cine e Costel Bojog, noul jurat de la iUmor 2022?

Costel Bojog, noul jurat de la iUmor 2022, are 40 de ani și este născut pe 12 martie 1982, la Bacău. Acesta a absolvit Universitatea POLITEHNICA din București, dar și UNATC.

Costel Bojog este unul dintre cei mai îndrăgiţi actori de stand-up comedy din România, iar acum ocupă postul de jurat permanent la iUmor, după plecarea lui Mihai Bendeac.

”Am primit cu bucurie propunerea de a lucra cu Delia şi Cheloo şi sunt încântat că am şansa să cunosc oameni interesanţi şi valoroşi la masa juraţilor. Sigur că n-am scăpat nici de roast-urile usturătoare, dar iUmor este şi despre asta, pentru că... iUmor şi n-ai scăpare! Până acum m-am distrat foarte tare şi am învăţat multe! E o experienţă grozavă!”,

a mărturisit Costel, potrivit paginademedia.ro

Costel Bojog, noul jurat de la iUmor 2022 [Sursa foto: Instagram]

Cum a ajuns Costel Bojog să facă stand-up comedy?

Într-un interviu acordat celor de la Adevărul, Costel Bojog a dezvăluit cum a ajuns să facă stand up comedy și cine l-a introdus în ”lumea comediei”.

”M-a încurajat Octavian Strunilă, un prieten foarte drag, zis şi Goga. Este un actor foarte talentat, acum şi regizor, scrie şi piese de teatru. El cumva m-a introdus în stand-up şi a plecat imediat după aceea. În seara aia a fost practic ultimul show în care el a urcat pe scenă.

La început, într-adevăr, nu ştiam cu ce se mănâncă stand-up-ul. Prima seară a fost oricum ca prima gură de ciocolată. A fost o senzaţie extraordinară, ştiam că asta o să fac. Când am urcat pe scenă şi am simţit adrenalina, entuziasmul, parcă mi-am găsit mănuşa.

Simţeam că e ceva foarte al meu, care mi se potriveşte. Am fost şi în centrul atenţiei după ce am coborât. M-au luat Bobo şi nişte actori de pe la Teatrul Odeon: „Băi, dar tu eşti student la teatru cumva?“. Îţi dai seama că asta mi-a crescut încrederea şi inima în mine şi am zis: „Asta fac!“. Era şi fain aşa să vină cineva de nicăieri să îţi povestească ceva şi să fie amuzant.

De obicei, te duceai la teatru sau vedeai o trupă de umor gen Divertis, Vouă, Vacanţa Mare, dar să vină într-un bar nişte oameni ca să îţi zică treburi din viaţa lor şi să fie şi amuzanţi e surprinzător. Şi de acolo am început să învăţ să fac stand-up”, a declarat Costel pentru adevarul.ro.

Costel Bojog, noul jurat de la iUmor 2022 [Sursa foto: Instagram]

Care este motivul pentru care Mihai Bendeac a plecat de la iUmor

Colaborarea dintre producătorii emisiunii și Mihai Bendeac s-a încheiat după 6 ani de difuzare. Actorul a făcut parte din juriu chiar din prima ediție a formatului și a făcut istorie în cele 12 sezoane, alături de Cheloo și Delia Matache.

Costel Bojog, noul jurat de la iUmor 2022 [Sursa foto: Instagram]

Lucrurile s-au schimbat în sezonul desfășurat în prezent, Bendeac anunțând că renunță la locul de jurat al emisiunii, după un episod neplăcut dintre el și producție. Mai exact, în pauzele din timpul filmărilor pentru edițiile sezonului 13, Mihai Bendeac l-ar fi imitat pe Mugur Mihăescu, iar producătorii au insistat ca imaginile cu el să fie difuzate la televizor, idee care l-a ridicat definitiv pe Mihai de la masa juraților.

„Asta este bătaie de joc! Sunt în timpul meu liber și voi mă filmați? Așa ceva nu se face, mă luați la mișto. Ștergeți imediat filmarea! E urât rău, că îl iau p-ăsta la mișto nasol. Nu e de dat la TV așa ceva!”, ar fi exclamat Mihai Bendeac, potrivit cancan.ro.

Motivul pentru care omul de televiziune nu a dorit să fie difuzate imaginile cu el pe post ar fost acela că ironiza conspirațiile despre vaccinul COVID și pandemie, deci și pe Mugur Mihăescu. Deși credea că este în pauză și camerele de filmat nu sunt pornite, o persoană din cadrul echipei iUmor a înregistrat tot evenimentul.