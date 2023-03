Cine e Cristian Uță de la Românii au Talent 2023. Concurentului i se mai spune și „Krooty”

In articol:

Cine e Cristian Uță de la Românii au Talent 2023. Vezi care este povestea de viață a lui „Krooty”, concurentul de la Românii au Talent, sezonul 13.

Cine e Cristian Uță de la Românii au Talent 2023

Cristian Uță de la Românii au Talent 2023 are 23 de ani și vine din Spania, însă de loc este din Pucioasa, județul Dâmbovița.

Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 13, a venit în emisiune ca să cânte și să fie văzut de întreaga lume. Însă pe lângă faptul că a cântat o piesă care este compoziție proprie, Cristian Uță a făcut și beatbox, iar cu asta i-a dat pe spate pe jurați.

Cristian Uță a învățat beatbox de pe internet și acum cântă prin pub-urile din Spania. Părinții lui sunt ospătari într-un hotel și i-au dat mereu libertatea de a-și alege visul.

„Am probleme cu vederea, adică nu văd nimic cu centrul ochiului și mă uit într-o parte. Am viziune periferică, adică nu văd detaliile. Nu văd să citesc, nu pot să conduc sau chestiile care necesită un pic mai mult efort, dar mă mișc în spațiu singur.

Aș fi putut fi mult mai rău, dar în general sunt o fire pozitivă și mă descurc ca orice altă persoană normală. Locuiesc în Spania de zece ani cu părinții mei. Ei sunt ospătari și au plecat când eu aveam doi ani. M-au crescut bunicii, iar la vârsta de 13 ani am decis să mă mut cu părinții mei în Spania. Acolo am terminat o facultate de telecomunicații. Acum mă dedic 100% muzicii.

De vara trecută am început să cânt și să îmi scriu propriile piese. Am mai fost pe scene, dar niciodată nu am cântat în fața la așa de mulți oameni, maxim 20-30 de persoane. Eu simt că pot să reușesc. Nu vreau să sune arogant, dar chiar pot să muncesc. Nu am un plan B”, a povestit concurentul, înainte de a urca pe scenă.

Citește și: Cine este Bianca Avram, al nouălea Golden Buzz de la Românii au Talent 2023. Mihai Bobonete a apăsat pe butonul auriu

Citeste si: Mesajele emoționante primite de mama Geta de la fiicele sale, cu ocazia zilei de naștere: „Ești o mamă cum rar există în lume”. Surorile Sterp se mândresc cu cea care le-a dat viață- kanald.ro

Citeste si: O femeie gardian, filmată în timp ce sugea degetul unui deținut într-o închisoare. Imaginile au fost făcute publice| VIDEO- stirileprotv.ro

Cristian Uță de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: captura TV]

Cristian Uță, patru de „DA” la Românii au Talent, sezonul 13

Pentru prestația sa de la Românii au Talent, sezonul 13, Cristian Uță a primit patru de „DA”, care îi aduc calificarea în etapa următoare a concursului de talente.

„Acea prosteală pe care o fac toți copiii când sunt mici și tu ai adus-o la un nivel foarte sus, ai câștigat și cred că e un moment care a plăcut tuturor. Atât aici în sală cât și acasă. Bravo!”, a spus Dragoș Bucur.

„Eu vreau să spun că m-am bucurat pentru tine când mi-am dat seama că poți să faci beatbox mai bine decât poți să cânți. Mi se pare incredibil. Trebuie să ai un simț ritmic extraordinar ca să poți să creezi toate trecerile respective și toate ritmurile alea. La tine a sunat foarte bine”, a spus Andra.

Citește și: Florin Zgâvârdici, la 90 de ani pe scena de la Românii au Talent 2023. Andi Moisescu: „Scena vă iubește în continuare!”

Cristian Uță de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: captura TV]

Ce seriale turcești sunt difuzate la Kanal D

În intervalul orar în care va fi difuzată emisiunea Românii au Talent, telespectatorii pot urmări la Kanal D, serialul turcesc „Destăinuiri”.

Citeste si: „Cristi a fost cel care m-a încurajat și mi-a spus tot timpul că se va întâmpla, să am încredere și răbdare.” Ce a făcut Cristi Borcea când a aflat că va fi din nou tată!- kfetele.ro

Citeste si: Buna Vestire 2023. Ce este bine să faci în această zi importantă pentru a avea parte de sănătate?- stirilekanald.ro

Citeste si: Un bărbat a rămas șocat după descoperirea făcută în podul casei. A pozat totul și a arătat peste ce a putut să dea- radioimpuls.ro

De asemenea, fanii serialelor turcești pot urmări de lunea până joia, de la ora 20:00, serialul „Totul pentru familia mea”, iar vineri și sâmbătă, de la ora 20:00, serialul „Destăinuiri”, doar la Kanal D.

Acțiunea serialului "Destăinuiri" se desfășoară într-un cabinet psihologic din Istanbul, un loc încărcat de emoție și de destăinuiri, unde vin să-și găsească împăcarea și vindecarea persoane vulnerabile, cu istorii de viață încurcate, marcate de traume, de încercări teribile. Poveștile de viață dramatice sunt inspirate din realitate, în multe dintre acestea se vor putea regăsi cei din fața micilor ecrane.

Manolya (interpretată de Binnur Kaya) este terapeutul șef, o femeie puternică și încrezătoare, respectată de colegi și de clienții cabinetului. Misiunea ei este de a-i ajuta pe cei care îi calcă pragul cabinetului să își deschidă sufletul și să vorbească chiar și despre cele mai traumatizante experiențe și îngrijorătoare gânduri. În afara biroului ei, Manolya este însă o femeie interiorizată, care ascunde multe secrete și propriile-i drame.

Dincolo de poveștile dezvăluite pe canapeaua echipei de terapeuți ai clinicii, se derulează și fragmente din viața acestora. Relațiile dintre ei, dar și cele cu familiile lor fac parte din țesătura de povești care îi vor acapara pe telespectatori.

Poveștile de viață dramatice dezvăluite în clinică vorbesc despre modul în care viitorul este afectat de experință și despre cum comportamentele agresive și abuzive sunt moștenite de-a lungul generațiilor. Și chiar dacă abuzul este interzis prin legi și pedepsit în săli de judecată, rădăcinile răului și lipsa de iubire pot fi îndepărtate cu greu; iar aici intervine calitatea umană şi profesională a terapeuților, dar și dorința de vindecare și de deschidere către celalalt a „pacienților”.