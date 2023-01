Cine e Doinița Oancea din serialul „Lia”. Biografie: vârstă, studii, carieră. Vezi care este cel mai mare regret al artistei

In articol:

Doinița Oancea va reveni pe micile ecrane și va aduce un zâmbet telespectatorilor în noul serial în care va juca. Frumoasa brunetă este pregătită să-și încânte fanii și să dea tot ce are mai bun pentru a fi preferata celor de acasă.

Cine e Doinița Oancea din serialul „Lia”

Află detalii despre ea și rolul pe care urmează să-l interpreteze.

Doinița Oancea are doar 39 de ani și este una dintre actrițele preferate ale României. Rolul care a făcut-o faimoasă a fost cel din serialul fenomen, “Inimă de țigan”. Femeia s-a făcut rapid plăcută, dar și vizibilă în ochii regizorilor români, datorită talentului actoricesc și frumuseții sale.

Bruneta a studiat la Facultatea de Jurnalistică și Filozofie din cadrul Universității Spiru Haret și datorită rezultatelor sale excepționale la învățătură, destinul a purtat-o în Budapesta, unde a primit o bursă integrală la “Central European University”. După terminarea studiilor postuniversitare, Doinița Oancea s-a întors la București și a început să-și contureze palmaresul deosebit.

Doinița Oancea este Gabi din serialul „Lia” [Sursa foto: https://www.instagram.com/doinitaoancea/]

Spre fericirea fanilor ei, actrița din noua generație va putea fi urmărită într-o nouă evoluție, în rolul lui Gabi din serialul „Lia”.

Gabi este o soție manipulatoare, care vrea să-și controleze soțul, dar și să știe tot ce se întâmplă în casă.

„Mă bucur mult că fac parte din acest nou proiect. Încă de când am citit primele episoade, mi-a plăcut tare mult cum se dezvăluie personajele şi firul poveştii. Am rezonat cu Gabi a mea încă de la primele replici. E colorată, puţin acidă, atunci când e cazul, simpatică, ironică, inteligentă şi foarte intuitivă! Pe Pavel, Gabi l-a luat pentru bani, pentru că aşa e ea, oportunistă, îi manipulează pe toţi şi face orice ca să îşi asigure locul cât mai sus în societate”, a declarat Doinița Oancea despre rolul său.

Care este regretul cel mare al Doiniței Oancea

Nu este niciun secret că Doinița Oancea este una dintre femeile frumoase și apreciate de bărbații din showbiz. Conturile de socializare ale brunetei cu păr creț sunt pline de like-uri și comentarii de apreciere de la sutele de mii de fani pe care îi are. Cu toate că lasă să se vadă că are succes pe toate planurile personale, Doinița a declarat anul acesta care este cel mai mare regret al său.

Ce regret are Doinița Oancea [Sursa foto: https://www.instagram.com/doinitaoancea/]

„De când mă știu, stau și mă gândesc ce regret am, dacă am vreunul… n-am. Dar încep să resimt, și anume faptul că peste o lună de zile fac 39 de ani. Mi se pare că aș fi putut să am și eu un prichindel pe lângă mine. Mă gândesc la treaba asta. Ăsta e regretul. Eu tot timpul am zis că dacă ar fi fost să fie, ar fi fost până la momentul ăsta, dar cred că nici eu nu am acordat suficient de multă importanță”, a spus Doinița Oancea.

Actrița nu s-a sfiit niciodată să țină secret o relație stabilă de iubire, însă, cu toate astea, nu multă lume știe că a fost căsătorită. Mariajul a durat doar doi ani, iar Doinița și-a luat “la revedere” de la Gabi Marian Oancea, fostul ei soț.

Grilă de programe Kanal D [Sursa foto: Kanal D ]

La Kanal D, săptămâna de difuzare a emisiunilor și serialelor este înfloritoare! De luni până vineri, în intervalul orar 10:00-16:30, iar sâmbătă și duminică, de la orele 16:00-19:00, telespectatorii se întâlnesc cu Andreea Mantea în aventura "Casa iubirii". Tot în timpul săptămânii, de luni până joi, de la ora 20:00, este difuzat serialul "Totul pentru familia mea". Show-ul de cultură generală cu simpaticul Dan Negru se difuzează în zilele de miercuri, joi și vineri, de la 22:30. Weekendul promite ediții interesante la "Teo Show", "Infidelul", "40 de întrebări cu Denise Rifai" și "Tu urmezi!".

