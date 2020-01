Suspecții din cazul crimei care a șocat Bucureștiul au fost capturați de autorități. Tinerii, cu vârste cuprinse între 19 și 21 de ani, din Bacău, sunt acuzați de uciderea unui bărbat de 64 de ani din sectorul 4 al Capitalei.

Cei trei s-ar fi certat din cauza unor neînțelegeri legate de bani și de contractul de închiriere. Bărbatul de 64 de ani a fost bătut crunt, iar în timpul scandalului, ar fi căzut și s-ar fi lovit puternic la cap, de gresie.

Suspecții au fost prinși și duși la audieri la sediul Serviciului Omoruri, după ce au fost dați în urmărire naționala. Ei vor fi audiați de procurorul criminalist pentru a descoperi în ce condiții s-a întâmplat incidentul.

„În noaptea de 1 ianuarie, în jurul orei 23.50, prin apel 112 a fost sesizat că în locuinţa sa a fost găsit decedat un bărbat de 64 de ani, prezentând anumite leziuni în zona capului. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri din Poliţia Capitalei. Cadavrul a fost ridicat şi transportat la INML în vederea efectuării necropsiei. Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor”, informează Poliţia Capitalei.

Un alt caz șocant iese la iveală după oribila crimă

Vecinii bărbatului ucis de foștii săi chiriași au povestit că prin imobilul închiriat ocazional se perindau tot felul de persoane, și că respectiva locuință ar fi aparținut, de fapt, unei femei care nu a mai fost vazută de trei ani.

”Credeam că aţi venit să întrebaţi de o femeie pe care nu am mai văzut-o de trei ani de zile. Ultima dată am văzut-o fiind târâtă de el, ea cerea medicamente, el ţipa la ea. De atunci nu am mai văzut-o. Dar mirosea îngrozitor a afumat, câteva săptămâni a mirosit aşa. Bărbatul ăsta e Dincă doi. I se spune Colonelul. Sunt foarte mulţi chiriaşi pe aici, vreo 20 de inşi pe lună. Nu rezistă niciunul mai mult de o săptămână”, a declarat unul dintre vecini pentru Antena 3.

Misterul se adâncește, mai ales că femeia disparută era concubina bărbatului ucis, care era profesoară de muzică. Apropiații cred că și femeia a fost victima unui criminal, iar vecinii susțin că au simțit miros de ars, cu puțin timp înainte să vină alți chiriași.

La acea vreme nu a anunțat nimeni dispariția femeii, fapt care a dat naștere la și mai multe semne de întrebare.