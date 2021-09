Cine este Alexandra Grant, prima iubită a lui Keanu Reeves după 20 de ani

In articol:

Unul dintre cei mai râvniți actori de la Hollywood, Keanu Reeves, și-a făcut iubită, după 20 de ani de la tragicul eveniment în care și-a pierdut partenera și copilul.

Cine este Alexandra Grant, iubita lui Keanu Reeves

Alexandra Grant, în vârstă de 48 de ani, este originară din Ohio și este licențiată în istorie, respectiv studio art. În prezent, artista locuiește în Los Angeles și este fondatoarea proiectul filantropic grantLOVE, care ajută artiștii de pretutindeni.

Citeste si: Keanu Reeves, mesaj emotionant despre despresie si iubire: "M-am luptat ani de zile cu boala"

Ea este cea care a reușit să-l cucerească pe celebrul actor, care se afișează public cu o iubită după două decenii de la pierderea femeii de care a fost îndrăgostit în tinerețe. Artista i-a readus zâmbetul pe buze lui Keanu Reeves, care pare mai fericit ca niciodată.

Alexandra Grant, alături de Keanu Reeves[Sursa foto: Shutterstock]

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Cei doi se cunosc de aproximativ 10 ani şi au avut dintotdeauna o conexiune aparte. Potrivit relatărilor apropiaţilor, faptul că Alexandra Grant nu se încadrează în tiparele de frumusețe obișnuite l-a atras pe Keanu Reeves de artistă.

Ea preferă să-și păstreze părul natural, deși este grizonat, explicând că nu ține cont de standardele promovate în prezent.

„Am albit prematur la vârsta de 20 de ani şi mi-am vopsit părul în toate culorile posibile până în momentul în care am relaizat cât de toxică este vopseaua. La vârsta de 30 de ani mi-am lăsat părul să devină blond platinat. Iubesc şi sprijin faptul că fiecare femeie poate să decidă cum doreşte să arate. Dacă femeile decid să se îndepărteze de standardele de frumuseţe poate este momentul să vorbim despre acele standarde. Trimit iubire tuturor femeilor”, a fost mesajul scris de Alexandra pe contul personal de Instagram.

Keanu Reeves[Sursa foto: Shutterstock]

Keanu Reeves și Alexandra Grant, de la prietenie la iubire

Keanu Reeves și Alexandra Grant se cunosc de apeste un deceniu și au colaborat pentru mai mutle proiecte.

Cei doi s-au cunoscut prima oară în 2009, la o petrecere, iar relația lor profesională a evoluat de-a lungul acestei perioade, culminând cu apariția împreună pe covorul roșu la LACMA Art+ Film Gala.

Citeste si: Keanu Reeves va juca într-un film horror regizat de Eli Roth

Relația dintre Alexandra Grant și Keanu Reeves a fost la început profesională, cei doi fiind uniți de dragostea pentru cărți.

De fapt, Alexandra este cea care s-a ocupat de ilustrarea cărții pe care Keanu a lansat-o în 2011, „Ode to Happiness”, și au mai colaborat și pentru cea de-a doua cartea a actorului, „Shadows”, lansată în 2015.

Potrivit Ochi Gallery, unde se află multe dintre operele ei, Alexandra Grant este descrisă ca fiind „un artist care se bazează pe text și care folosește limbajul și conexiunile dintre cuvinte ca bază pentru activitatea ei în pictură, dans și sculptură”. Dragostea ei pentru artă vine din copilărie, ea locuind în adolescență în țări precum Mexic, Spania și Franța.

Lucrările ei pot fi admirate în muzee de prestigiu din întreaga lume: Museum of Contemporary Art (MOCA) din Los Angeles, the Contemporary Museum din Baltimore, the Los Angeles County Museum of Art (LACMA), the Galerie Gradiva din Paris, the The Broad Museum at Michigan State Universitysau the Harris Lieberman Gallery din New York City.