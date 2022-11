In articol:

Cine este Alexandru Papadopol din serialul „Lia”. Iată care este povestea de viață a actorului și ce rol va interpreta în serialul „Lia”!

Cine este Alexandru Papadopol din serialul „Lia”

Alexandru Papadopol s-a născut pe 5 aprilie, în Râmnicu Vâlcea și face parte din distribuția noului serial „Lia”. Actorul a studiat la liceul Ion Neculce, după care a absolvit secția de actorie la U.N.A.T.C. în anul 2002.

Alexandru Papadopol se numără printre actorii care vor juca în serialul „Lia”, ce va debuta în curând. Producția „Lia” este un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production. Noul serial este o adaptare după producția turcească Asla Vazgeçmem/ Never let go.

Cine este Alexandru Papadopol din serialul „Lia”. Cu ce nume celebre din teatrul românesc s-a iubit actorul [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Ioana Ginghină, decizie radicală legată de căsătoria cu Cristi Pitulice: „Gata, asta a fost”. Fanii nu se așteptau la acest anunț

Citeste si: Logodnica lui lui Culiță Sterp, veste emoționantă: „Abia aștept să ne cunoaștem”- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

Cu cine s-a iubit Alexandru Papadopol după divorțul de Ioana Ginghină

În 2019, după 13 ani de căsnicie, Alexandru Papadopol și Ioana Ginghină au ales să pună stop relației. La scurt timp, actorul a început o nouă poveste de iubire alături de actrița Adriana Titieni, colega sa de la teatru.

Citește și: Ioana Ginghină va mai îmbrăca încă o dată rochia de mireasă? „Planuri sunt multe, dar...”

„Dacă se întâmplă la 30 de ani este una, dacă se întâmplă la 55 e alta. Am ieșit din ecuația posibilei conjugări. Orice aș fi învățat nu mai am unde să practic. Mai sunt și excepții, dar nu este cazul meu. O relație care a devenit incompatibilă la acel moment, copiii erau cât de cât în echilibru emoțional… am hotărât că cel mai bun lucru pentru viața fiecăruia dintre noi este să ne separăm. Habar nu am dacă a fost cel mai bun lucru, dar la momentul respectiv așa am considerat.”, mărturisea Alexandru Papadopol la acea vreme, potrivit cancan.ro.

Cine este Alexandru Papadopol din serialul „Lia”. Cu ce nume celebre din teatrul românesc s-a iubit actorul [Sursa foto: Facebook]

Ce actori vor juca în serialul „Lia”

Persoanjul principal al serialului „Lia” este Lia Călin, interpretată de Ana Bodea, care își face debutul în lumea cinematografiei cu acest rol. Alături de ea, personaje principale sunt și Ștefan Floroaica și Ioana Blaj.

Pe lista actorilor din serialul „Lia” se numără și nume mari ale teatrului și filmului românești, precum Alexandru Papadopol, Horațiu Mălăele, Rodica Popescu Bitănescu și Doinița Oancea.

Iată lista completă cu actorii care vor juca în serialul „Lia”!

Ana Bodea- Lia Călin

Ștefan Floroaica- Petru Vornicu

Ioana Blaj- Alice Vornicu

Constantin Cotimanis- Marcel

Carmen Ionescu- Maria

Alexandru Repan- Emil Vornicu

Dorina Lazăr- Nuța Vornicu

Vasile Muraru- Ion

Cristina Deleanu- Tasia

Ioana Flora- Betty

Dana Dogaru- Silvia

Alexandru Bindea- Traian Vornicu

Ilinca Goia- Nina Vornicu

Tina Duceac- Ema

Andrei Voicu- Robi

Doinița Oancea- Gabi

Alexandru Ion- Pavel

Oana Zara- Dana Pescaru

Valeriu Ilișie- Sorin Pescaru

Bogdan Talașman- Tică

Elena Mogîldea- Toni

Roxana Văduva- Moni

Mihai Mitițescu- Rică

Horațiu Mălăele- Petrică

Kira Hagi-Mira

Vlad Gherman-Andi

Dan Condurache- Vergilică

Alexandru Papadopol

Rodica Popescu Bitănescu- Angela

La Kanal D, puteți urmări de luni până vineri, în intervalul orar 10:00-16:30, dar și în weekend, între orele 16:00-19:00, "Casa Iubirii", alături de Andreea Mantea. Miercurea, Kanal D difuzează cel mai bun show de cultură generală, "Tu urmezi!", unde îl puteți vedea pe carismaticul Dan Negru. În weekend, telespectatorii se pot bucura de "Theo Show", de la ora 10:00, dar și de impresionantul show de interviuri, "40 de întrebări cu Denise Rifai", duminică, de la ora 22:00.