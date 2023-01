In articol:

Cine este Alexandru Papadopol. Biografie: vârstă, studii, carieră. Află totul despre unul dintre cei mai cunoscuți actori.

Cine este Alexandru Papadopol

Alexandru Papadopol s-a născut pe 5 aprilie 1975, în Râmnicu Vâlcea și a studiat la liceul Ion Neculce, după care a absolvit secția de actorie la U.N.A.T.C. în anul 2002.

Alexandru Papadopol este un actor român de origine elenă, dar și un bun vorbitor de limba germană.

Cine este Alexandru Papadopol [Sursa foto: Facebook]

Producțiile în care a jucat Alexandru Papadopol

De-a-lungul timpului, Alexandru Papadopol a jucat într-o mulțime de producții românești, dar și străine:

2001: Marfa și banii- Ovidiu

2002: Occident- Luci

2003: Căsătorie de probă (serial TV)- Alexandru

2004: Raport despre starea națiunii- Interpretul

2004: Numai

iubirea (serial TV)- Dan Bratu2004: Călătorie de vis (film TV)- Radu2005: Păcatele Evei (serial TV)- Robert Nicolau/Mihnea Nicolau2006: E dreptul meu! (film TV)- Vlad2006: Offset- invitat2006: Lacrimi de iubire- filmul- Gabriel2006: Daria, iubirea mea (serial TV)- Andi Nichita2007: Războiul sexelor (serial TV)- Alex2007: Iubire de soră- Cristi2008: Regina (serial TV)- Dinu Rotaru2009: Amintiri din Epoca de Aur- Punkistul2009: Aniela (serial TV)-Aleco Calofresco2010: Dealuri ca elefanți albi (scurt metraj)2010: Iubire și onoare (serial TV)- Claudiu Nicolescu2011: Pariu cu viața (serial TV)- Bobby Iordache2013: Love Building- Cristian Lazurean2013: Când se lasă seara peste București sau metabolism- Laur2013: Îngeri pierduți (serial TV)- Emil Voican2014: Kazimir (scurt metraj)- Radu2014: Alt Love Building- Cristian Lazureanu2014: Monica se întoarce (scurt metraj)2015: Acasă la tata- Robert2015: București NonStop- Gelu2016: Toni Erdmann- Dascalu2016: 6,9 pe scara Richter- Relu2016: Două lozuri- Pompiliu Borș2018: Povestea unui pierde-vară- Petru2019: Arest- Dinu Neagu2020: Bani negri (serial TV)- Doru

Cu cine s-a iubit Alexandru Papadopol după divorțul de Ioana Ginghină

În 2019, după 13 ani de căsnicie, Alexandru Papadopol și Ioana Ginghină au ales să pună stop relației. La scurt timp, actorul a început o nouă poveste de iubire alături de actrița Adriana Titieni, colega sa de la teatru.

„Dacă se întâmplă la 30 de ani este una, dacă se întâmplă la 55 e alta. Am ieșit din ecuația posibilei conjugări. Orice aș fi învățat nu mai am unde să practic. Mai sunt și excepții, dar nu este cazul meu. O relație care a devenit incompatibilă la acel moment, copiii erau cât de cât în echilibru emoțional… am hotărât că cel mai bun lucru pentru viața fiecăruia dintre noi este să ne separăm. Habar nu am dacă a fost cel mai bun lucru, dar la momentul respectiv așa am considerat.”, mărturisea Alexandru Papadopol la acea vreme, potrivit cancan.ro.