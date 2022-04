Cine este Amina Muaddi, românca celebră cu care Asap Rocky ar fi înșelat-o pe Rihanna! Cele două sunt prietene

In articol:

În ultimele zile, zvonul potrivit căruia, Rihanna și Asap Rocky s-ar fi despărțit a făcut înconjurul internetului. Ei bine, însă, asta nu e tot, căci motivul separării ar fi fost faptul că tânărul artist ar fi înșelat-o pe iubita lui însărcinată cu o tânără pe jumătate româncă, Amina Muaddi.

Informația a pornit chiar de la influencerița Louis Pisano, care a postat totul pe contul personal de Twitter, acolo unde preciza că Rihanna s-a despărțit de Asap Rocky, după ce l-a prins că o înșela cu Amina, o tânără pe jumătate româncă cu care cântăreața a colaborat pentru designe-ul pantofilor de brand ai Rihannei. Zvonurile nu au fost până în acest moment confirmate sau negate de Asap Rocky și Rihanna, care urmează să devină părinți pentru prima dată.

„Rihanna și ASAP Rocky s-au despărțit. Rihanna s-a despărțit de el după ce l-a prins că o înșela cu designerul de pantofi Amina Muaddi. Amina era responsabilă de designul pantofilor, pe care Rihanna i-a purtat deseori. ASAP și Amina au mai fost văzuți împreună cu ani în urmă, atunci când au colaborat la o colecție de pantofi”, a scris aceasta.

Amina Muaddi este o creatoare celebră de pantofi

Amina Muaddi este o creatoare de pantofi cu origini românești. Tânăra a locuit în Iordania o perioadă, apoi în România, iar acum s-a stabilit în Italia, acolo cunoscând succesul la nivel internațional. Amina se poate mândri cu faptul că printre clientele sale se numără celebrități internaționale, precum Kim Kardashian, Dua Lipa, Rihanna, Kylie Jenner, dar și vedete din România cum ar fi Ilinca Vandici și Cristina Ich.

În urmă cu ceva timp, Amina a vorbit în cadrul unui interviu despre povestea sa de viață, explicând că este jumătate româncă și jumătate iordaniancă. Tânăra creatoare a locuit în Iordania primii șapte ani din viață, apoi a stat în România timp de nouă ani, urmând să se stabilească în Italia de la vârsta de 16 ani.

„E adevărat că mama e româncă și tata iordanian, dar mă simt în aceeași măsură și italiancă, pentru că mi-am petrecut majoritatea vieții în Italia, deci e cultura pe care am experimentat-o cel mai mult. Am trăit primii șapte ani în Iordania, apoi nouă ani în România, iar de la 16 ani locuiesc în Italia. Am, deci, câte ceva din aceste trei culturi în mine”, a declarat Amina într-un interviu pentru elle.ro.

Cât despre anii pe care i-a petrecut în România, Amina Muaddi a explicat că a locuit o perioadă alături de mama sa la noi în țară, mai precis în București, apoi s-au mutat în Focșani.

„Mai întâi în București, apoi în Focșani. Apoi am plecat în Italia, unde oricum îmi petreceam toate vacanțele, la sora mamei. Cred că mama nu m-a văzut niciodată trăind în Focșani. Tot timpul îmi spunea că vrea că eu să studiez în altă parte. Și o înțeleg. Cred că o tânăra de 16 ani care trăiește într-un oraș mare e total diferită de una care trăiește într-un oraș mic. Ești expus unor lucruri și experiențe la care eu nu aveam acces. Am plecat la Brescia, apoi m-am mutat la Milano, la facultate, și am absolvit Institutul European de Design. Știam ce vreau să fac încă de când aveam vreo 9 ani. Știam că vreau să lucrez în modă, nu aveam niciun fel de îndoială”, a mai povestit Amina Muaddi.

Cum a ajuns tânăra să facă pantofi

Amina Muaddi a explicat că și-a dorit încă de mic copil să facă pantofi, dar mai ales să aibă propria sa linie de pantofi, fapt ce s-a și întâmplat, iar în prezent are numeroase cliente, printre care multe celebrități internaționale.

„Am vrut să fac pantofi pentru că asta îmi plăcea cel mai mult. Când eram mică îi furăm mamei pantofii (chiar am încercat să ies din casă cu pantofii ei cu platforme, dar am fost prinsă la timp și întoarsă din drum).Vreau să spun că nu m-am trezit într-o zi din senin că vreau linia mea de pantofi. Am știut mereu ce vreau să fac. Câteodată oamenii se tem să-și urmeze visurile, dar eu mi le-am urmat cu strășnicie”, a mai spus ea în același interviu.

Amina Muaddi [Sursa foto: Instagram]