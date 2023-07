In articol:

Cine este Anca Androne din serialul „Camera 609”. Celebra actriță are un palmares bogat în ceea ce privește roluri în piese de teatru și filme.

Cine este Anca Androne din serialul „Camera 609”

Anca Androne este una dintre cele mai îndrăgite actrițe de teatru și film din România. Vedeta s-a născut pe data de 30 decembrie 1973 și are o pasiune pentru actorie încă din copilărie.

În anul 1997, Anca Androne a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti.

Pe parcursul carierei sale, Anca Androne a avut numeroase roluri de teatru şi film, dar şi producţii ale micului ecran. Este cunoscută publicului pentru apariția sa în serialul Adela.

Anca Androne face parte dintr-un nou proiect. Actrița a primit un rol în comedia romantică „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”.

Aceasta o interpretează pe Luminița, o femeie frumoasă, dar bârfitoare şi invidioasă.

La rândul ei actriţă, însă care n-a jucat niciodată, Luminiţa îşi doreşte în permanenţă să ajungă la statutul de vedetă.

Mamă iubitoare, Luminiţa duce o continuă luptă pentru a nu pierde averea, deşi deopotrivă este o fire foarte cheltuitoare.

Cine este Anca Androne din serialul „Camera 609”. Mulți o cunosc din serialul „Adela” [Sursa foto: Instagram Anca Androne]

Anca Androne este căsătorită cu actorul Emil Hoștină

Anca Androne este căsătorită de mai mulți ani cu actorul Emil Hoștină, însă cei doi au fost mereu discreți atunci când a fost vorba de viața privată.

Soțul Ancăi Androne a avut mai multe roluri la Hollywood, în pelicule celebre precum Harry Potter, The Borgias, The Zero Theorem, The Imaginarium of Doctor Parnassus.

„Pentru mine a fost un soi de masterclass. Am avut realul privilegiul de a-i vedea la lucru pe Alan Rickman, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter. O poziţie privilegiată, pentru că nu aveam mare lucru de făcut, iar noi în film numim asta figuraţie specială.

Am stat şi am văzut meşteşug, cum lucrează, cum interacţionează cu personajele lor. Harry Potter a fost un produs de marcă”, a declarat Emil Hoștină.

