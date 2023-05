In articol:

Cine este Andrea Sabini de la Chefi la Cuțite 2023. Concurenta a trecut cu bine de bootcamp și a primit un loc în echipa lui Florin Dumitrescu.

Andrea Sabini are 36 de ani și locuiește la Napoli. Concurentul este de profesie inginer, dar este pasionat de bucătărie. Încă din preselecții, Andrea a demonstrat chefilor că preparatele sale au gust, așa că Chef Flori Dumitrescu i-a oferit o tunică arginie, după cele două probe de departajare.

„Am învățat limba română în aproximativ 6 luni. Mi-am dat seama că dacă vrei să stai într-un loc care nu e țara ta, engleza e utilă, dar trebuie să înveți limba. Legătura mea cu mâncarea vine de când eram mai mic.

Eram foarte gras, peste 170 de kilograme. Am slăbit aproximativ 100 de kilograme în 6-7 luni, cu sală, cu dietă și cu piscină. Primele 30 kg s-au dus imediat, în două săptămâni.” a povestit Andrea Sabini.

Concurentul este în România de foarte mulți ani, având o afacere în domeniul construcțiilor. Andrea Sabini decis să vină la Chefi la Cuțite 2023 datorită unei prietene.

„Am o firmă de familie de construncții. Sunt inginer. Din 2006, am deschis o firmă cu familia aici, cu fratele și cu tata. Tatăl meu a rămas în Italia și fratele meu aici. Am venit după el, când am terminat universitatea.”, a mai spus concurentul.

Cine este Andrea Sabini de la Chefi la Cuțite 2023. Concurentul face parte din echipa lui Florin Dumitrescu [Sursa foto: Shutterstock]

Echipa lui Chef Florin Dumitrescu

Florin Dumitrescu a împărțit strategic tunicile gri în acest sezon. Cheful speră ca echipa lui să fie unită, pentru ca unul dintre cei 7 să câștige sezonul 11 de la Chefi la Cuțite.

„Mi-am făcut o echipă în așa fel încât mâncarea să poată fi gătită în timpul limită pe care îl avem, pentru că vom găti cu o mână la spate, legați, cu spatele, cu ochii închiși. Sunt 15 amulete împotriva noastră.”, a spus Florin Dumitrescu.

Florin Dumitrescu a oferit cuțitul de aur lui Laurențiu Neamțu, fiind impresionat de experianța acestuia în bucătărie. Cei 6 concurenți care au primit loc în echipa lui, după ce au trecut cu bine de probele din bootcamp, sunt:

Radu Ionuț Cîmpeanu,

Andreea Sabini,

Mariana Zinner,

Mihaela Zahariea,

Luna Morgaciova,

Florin Borșaru.

