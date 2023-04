In articol:

Cine este Andrei Gîrjob, semifinalistul de la Românii au Talent 2023. Concurentul din sezonul 13 al emisiunii a trecut mai departe cu patru de DA din parte juraților.

Cine este Andrei Gîrjob

Andrei Gîrjob este un tânăr foarte talentat din București. La cei 34 de ani, acesta a reușit să surprindă cu numerele sale de magie, juriul de la Românii au Talent, în sezonul 13.

Andrei Gîrjob este de profesie iluzionist și magician. Are o diplomă de inginer de instalații, dar a început să practice magia de la vârsta de 14 ani. Concurentul a fost foarte încrezător în experiența sa de aproape 20 de ani, așa că a decis să meargă la preselecțiile Românii au Talent 2023.

„În urmă cu 13 ani, am vrut să particip la primele preselecții, dar emoțiile și-au spus cuvântul și am renunțat. Am revenit la Românii au talent după 13 ani să închid acest cerc așa cum simțeam că merit.

Mai mult, tema din acest sezon este Magia, iar numărul 13 are o conotație foarte specială pentru mine: ziua în care mi-am cunoscut soția. Le-am luat ca pe un semn că a venit momentul ca scena de la Românii au Talent să mă cunoască.”, a mărturisit Andrei Gîrjob.

Citește și: Cine este Teodora Vasilichi, semifinalista de la Românii au Talent 2023. Află povestea concurentei din sezonul 13

Cine este Andrei Gîrjob, semifinalistul de la Românii au Talent 2023. Află ce reprezintă numărul 13 pentru el [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „Urmează să oficializez relația cât de curând. M-a bulversat”. Dinu Maxer are planuri serioase cu noua iubită, la scurt timp după separarea de Deea Maxer- kanald.ro

Citeste si: S-a dezlănțuit iadul într-o regiune din Rusia- stirileprotv.ro

Cu ce se ocupă Andrei Gîrjob

Andrei Gîrjob a început să practice numere de magie de la vârsta de 14 ani.

Un prieten din Hunedoara i-a arătat câteva numere și de atunci a practicat și a exersat zilnic. Printre magicienii renumiți pe care îi admiră și de la care învață, se numără Darwin Ortiz, Bill Malone și Juan Tamariz.

Drumul său în cariera de iluzionist nu a fost întotdeauna ușor. Andrei a fost nevoit să lucreze ca spălător de vase, pe șantier și a fost agent imobiliar pentru aproximativ un an.

Semifinalistul de la Românii au talent, sezonul 13 este susținut în tot ceea ce face de către soție, familie și prieteni. În prezent, Andrei Gîrjob este entertainer și participă la diferite emisiuni TV și evenimente private.

Citește și: Saga Festival 2023. Line-up complet: Vezi care sunt artiștii români care vor urca pe scenă în cele trei zile de festival

Program TV Kanal D

În intervalul orar în care este difuzată emisiunea Românii au Talent, sezonul 13, telespectatorii pot urmării la Kanal D, serialul turcesc Prețul Fericirii.

Îndrăgitul serial „Prețul Fericirii” (Yasak Elma) revine în casele milioanelor de telespectatori cu noi episoade din fascinanta poveste a familiei Argun. Telespectatorii vor fi martorii unor momente noi, pline de neprevăzut, situații neașteptate și intrigi țesute de-a lungul timpului, în jurul impresionantei familii Argun.

Citeste si: „Noi suntem familia lui.” Ce acuzații i-a adus Maria Tărchilă, sora lui Petrică Mîțu Stoian, lui Doru Gușman- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 26 aprilie 2023. Ce sărbătoare este azi? Este dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: Printul William a rupt tăcerea în legătură cu presupusa relație amoroasa cu Rose Hanbury- radioimpuls.ro

Lupta acerbă pentru reușită, alegerile complicate pe care membrii familiei Argun au fost nevoiți să le facă, dar și poveștile de iubire vor menține suspansul în fiecare moment din îndrăgita producție turcească.

Fanii serialului „Prețul fericirii” vor putea afla cum tânăra și înverșunata Yildiz (Eda Ece), va avea parte de surprize uriașe din partea fostului soț Halit (Talat Bulut) iar reacția frumoasei femei va fi pe măsură.

Ambițioasa Ender (Şevval Sam) va continua să uneltească împotriva lui Halit iar rivalitatea femeii în ceea ce o privește pe Sahika (Nesrin Cavadzade) va atinge cote maxime.

Nu ratați„noile episoade din „Prețul fericirii”, îndrăgitul serial care va putea fi urmărit de miercuri până sâmbătă, la Kanal D.

Totodată, serialul turcesc “Destăinuiri” va putea fi urmărit în fiecare luni și marți, de la 22:30, la Kanal D!

Surse: