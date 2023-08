Cine este Antoaneta Galeș? Biografie: vârstă, carieră, familie. Fiica ei este actriță

In articol:

Cine este Antoaneta Galeș? Biografie: vârstă, carieră, familie. Fiica ei este celebra actriță Ada Galeș. Află ce relație au cele două.

Cine este Antoaneta Galeș

Antoaneta Galeș s-a născut în anul 1970, în Brașov. Este scriitoare de romane polițiste, trainer, coach, art- terapeut și scrie sub pseudonimul Tony Mott.

Deși a fost atrasă de mai multe meserii în copilărie, aceasta a ales în cele din urmă să scrie și să își dedice timpul pentru formarea și instruirea oamenilor.

„M-am născut la Braşov în 1970 şi în copilărie aveam o pasiune în a-mi schimba viitoarea meserie cât mai des posibil. Alegerile erau în general excentrice: criminalist, medic, arheolog, scafandru, psiholog, designer, actor, şi câte şi mai câte, funcţie de ceea ce citeam sau vedeam şi mi se părea mai interesant.

Nu m-am gândit niciodată că aș vrea să devin scriitor… nici nu părea a fi o meserie, în plus, era ceva ce eram și nu ceva ce făceam. Scriu de când mă ştiu: mai întâi povestiri, am început chiar și un roman pe care nu l-am terminat, și nici nu l-am păstrat, pe la vreo 14 ani.

A durat. Primul meu roman a apărut în 2008, apoi am publicat un volum de poezii, am mai scris un roman care a apărut în 2012 și în 2014 am început seria Julieta”, a povestit scriitoarea, pe blogul său.

Antoaneta Galeș a absolvit Universitatea Transilvania din Brașov, apoi a terminat un master în resurse umane, dezvoltare și comunicare din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București.

Cu ce se ocupă Antoaneta Galeș

Antoaneta Galeș are o experiență de 25 de ani în recrutare și training și a condus un departament de resurse umane într-o corporație cu peste 4000 de oameni, spunând că lucrat cu și pentru ei.

Pe parcursul carierei sale, a scris mai multe romane, dar și poezii. De asemenea, se ocupă de blogul personal, unde își expune gândurile și experiențele.

Primul roman al Antoanetei Galeș a apărut în anul 2008, apoi a publicat un volum de poezii. În anul 2012 a apărut și următorul său roman, iar din 2014 a început sera Julieta, ce avea să îi aducă un succes și mai mare, datorită poveștii de viață a eroinei romanului.

În prezent, Antoaneta Galeș participă împreună cu fiica sa, Ada, la o emisiune de tip concurs.

Antoaneta Galeș este mama actriței Ada Galeș

Antoaneta Galeș este mama celebrei actrițe Ada Galeș. Fiica sa și-a dorit să îi calce pe urme încă din liceu, atunci când a spus că va deveni actriță.

Cele două au o relație foarte specială și își împărtășesc fiecare experiență întâlnită. De asemenea, petrec foarte mult timp împreună.

„Dincolo de mamă și fiică, suntem bune prietene, ne admirăm și ne susținem reciproc, provocându-ne deseori pentru a descoperi lucruri interesante.”, a declarat Ada Galeș.

Surse: viva.ro, antoanetagales.ro