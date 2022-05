Cine este Aron Bob de la Mireasa, sezonul 5. Concurentul nu își găsește locul în casa Mireasa

In articol:

Cine este Aron Bob de la Mireasa, sezonul 5. În casa Mireasa, sezonul 5, au intrat opt concurenți dornici să cunoască fete și să întemeieze noi relații.

Aron Bob, concurentul de la Mireasa sezon 5, are aproape 23 de ani, fiind născut la data de 13 martie 1999, în Caransebeș. Tânărul este pasionat de arta fotografiei și speră ca într-o zi să o poată poza pe Antonia.

”Mă numesc Aron, am 23 de ani, sunt din județul Caraș-Severin. Una dintre pasiunile mele principale este fotografia, din care și câștig. Îmi doresc să fie cât mai naturală imaginea, să transmit ceva. Dintre toate persoanele publice de la noi din țară, cred că cel mai mult aș vrea să o pozez pe Antonia”, a spus concurentul de la Mireasa, sezonul 5.

Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, provine dintr-o familie creștină, cu o mama care cântă la biserică și un tată care este preot.

”Tatăl meu este preot în localitatea în care și locuim, iar mama mea este cantor, fix la aceeași biserică unde tata este preot. În anul 2000 a fost prima femeie cantor”, a mai spus Aron pentru a1.ro.

Aron de la Mireasa, sezonul 5, a urmat cursurile seminarului teologic, iar mai apoi a făcut un an de facultate cu același profil, după care s-a reorientat în viață.

”Niciodată nu m-au influențat părinții să fac o alegere pe care și-ar fi dorit-o ei. Tocmai de asta am făcut matematică-informatică în clasa a 9 a. A venit fratele meu din spate, el a vrut să facă teologia. Mi-a spus: Nu vrei să vii cu mine, te rog frumos, la teologie?

Am continuat la seminarul teologic, iar mai pe urmă, am făcut Facultatea de Teologie din Arad, dar am renunțat și am ales partea antreprenoriatului”, a povestit Aron.

Aron Bob a venit la Mireasa, sezonul 5, ca să își găsească jumătatea

Aron Bob a venit la Mireasa, sezonul 5, ca să își găsească jumătatea, iar dacă va întâlni femeia potrivită este hotărât să facă pasul cel mare.

Aron locuiește în Cluj, însă a lucrat și în Germania, pe postul de curier. Concurentul de la Mireasa 2022 își dorește ca viitoarea sa iubită să fie ambițioasă, comunicativă, deschisă și cu bun simț. Totodată, ar trebui să aibă 55 kg, 1.70 înălțime și să fie brunetă.

”Am considerat că poate să fie o oportunitate să îmi găsesc jumătatea. În lumea reală stăm și nu stăm împreună. Suntem și nu suntem împreună, unul lângă celălalt. Lumea în care trăim s-a schimbat. Sentimentele nu mai sunt atât de amplificate.

O să spun mereu lucrurilor pe nume. Urăsc să mă prefac, urăsc ca cineva de lângă mine să fie prefăcut! Dacă o să îmi găsesc persoana potrivită, absolut o să mă căsătoresc fără cea mai mică exitare. Am încredere și nădejde în Dumnezeu că o să mă ajute să găsesc pe cineva potrivit. Îmi doresc trei copii, dacă se poate, doi băieți și o fată. Ar fi minunat, însă nu e cazul să ne grăbim”, a conchis concurentul de la Mireasa, sezonul 5.

Aron Bob a venit la Mireasa, sezonul 5, alături de bunica sa, Elena, care este de profesie bucătăreasă și locuiește în Lugoj.

Cine a câștigat Mireasa, sezonul 4

Finala Mireasa, sezonul 4, a avut loc pe 19 decembrie 2021, iar unul dintre cele trei cupluri care s-au căsătorit, a fost declarat câștigător de către public.

Trei cupluri au spus ”DA” în marea finală a emisiunii Mireasa, sezonul 4: Ela și Petrică, Ion și Raluca Ana și Alex. Însă premiul în valoare de 40.000 de euro a fost câștigat de Ela și Petrică, în urma voturilor publicului.

Cei doi doi tineri căsătoriți au fost în extaz, la fel și fanii, care i-au votat în număr destul de mare și au crezut în dragostea lor încă de la început.

De-a-lungul acestui sezon din Mireasa, Ela și Petrică au fost votați de nenumărate ori ”băiatul săptămânii”, respectiv ”fata săptămânii”, având o mulțime de susținători.