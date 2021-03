Cine este Babs, iubita lui Dorian Popa. Claudia Iosif are propria afacere și un corp de milioane

In articol:

Cine este Babs, iubita lui Dorian Popa. Claudia Iosif este frumoasă şi are succes în afaceri.

Cine este Babs, iubita lui Dorian Popa

Vezi cu se se ocupă iubita lui "Hâtz".

Dorian Popa şi Claudia Iosif, căreia i se mai spune şi Babs, formează un cuplu solid de mai mulţi ani de zile. Iubita lui Dorian Popa este cu şase ani mai mare decât artistul, dar vârsta este doar un număr. Nimic se poate pune în calea iubirii.

Babs, iubita lui Dorian Popa[Sursa foto: Instagram]

Babs este tânără, frumoasă şi are propria ei afacere. Bruneta este designer vestimentar, iar multe dintre creațiile sale pot fi văzute pe reţelele de socializare. Ba chiar şi iubitul ei, Dorian Popa, îi promovează articolele vestimentare, pe care le poartă în apariţiile sale publice, pe reţelele de socializare sau în videoclipuri.

Dorian Popa şi Babs locuiesc împreună în casa lor de vis. Într-o postare pe YouTube, artistul a povestit cât l-a costat să construiască casa visurilor sale.

"Este irelevant câți bani bagi, pentru că oricum la un moment dat le pierzi urma. Undeva pe la 250.00 de euro m-am oprit din numărat pentru că efectiv m-am speriat. Vă spun sincer că eu nu credeam că o să trec de 200.000 de euro, planul meu era undeva între 170.000-180.000 de euro, toată casa cu tot cu piscină, vă dați seama ce fabule aveam eu în cap. Am sărit bine de cifra de 300.000, dar este de prisos să mai discutăm asta acum", le-a povestit Dorian fanilor săi.

Babs, iubita lui Dorian Popa

Babs, despre relaţia cu Dorian Popa

Babs, Claudia Iosif, a mărturisit că este dificil să fii iubita lui Dorian Popa, în primul rând pentru că toate privirile sunt aţintite asupra ta, iar în al doilea rând pentru că Dorian Popa este un tip strict.

Babs a mai povestit că Dorian Popa nu o lasă să mănânce orice şi că îi impune un stil de viaţă sănătos, aşa cum este şi al lui.

„Uneori îmi este greu. Nu este uşor să fii iubita lui şi asta pentru că Dorian este un tip foarte activ. Are foarte multă energie şi este obositor. Mă deranjează puţin, ce-i drept, că tot timpul este în faţa oamenilor şi peste tot unde merg cu el privirile sunt aţintite asupra noastră. Este un tip foarte strict, din toate punctele de vedere.

Dorian m-a făcut să mă duc la sala de fitness, e foarte riguros cu treaba asta. Nu mă lasă să mănânc orice, îmi impune un stil de viaţă sănătos. Şi la cumpărături Dorian este mult mai cumpătat. Faţă de mine care sunt o ‘mână largă’, el este foarte chibzuit”, a declarat Claudia Iosif pentru viva.ro.

Babs, iubita lui Dorian Popa[Sursa foto: Instagram]

Babs, operaţii estetice

Babs, Claudia Iosif, arată impecabil, însă iubita lui Dorian Popa recunoaşte că a recurs la mici îmbunătăţiri. Pe când avea 23 de ani, Babs şi-a pus implanturi mamare, iar după şi-a făcut implant de sprâncere, augumentarea buzelor cu acid hialuronic, liposucție și rinoplastie.

„Acum trei ani m-am operat prima oară la nas şi, din păcate, nasul după operaţie era foarte lat. Săptămâna viitoare am o nouă intervenţie”, a spus Babs acum ceva timp.

Babs are un fizic de invidiat, la cei 36 de ani ai săi, pe care îl întreține cu sport, deși la într-un timp o bătea gândul să-și subțieze talia în cabinetul doctorului estetician.

Babs, iubita lui Dorian Popa[Sursa foto: Instagram]

Babs, despre un copil cu Dorian Popa

Babs şi Dorian Popa se gândesc ca orice cuplu să facă un copil al lor, însă cei doi îndrăgostiţi nu exclud nici posibilitatea de a înfia un pui de om, pe lângă copilul lor biologic.

Totodată, iubita lui Dorian Popa nu crede în căsătorie şi i se pare că petrecerea nunţii este un bal mascat, în care oamenii vin din obligaţie.

„Ne gândim la un copil, e normal într-un cuplu. Eu deja am 36 de ani, nu cred că am spus asta până acum. Eu am vorbit cu Dorian și de o eventuală înfiere a unui copil, pe lângă copilul nostru biologic, pentru că mi se pare un lucru foarte nobil, îmi doresc foarte mult chestia asta. După un copil biologic, va urma și chestia asta. Eu nu cred în căsătorie, nu îmi aduce nimic în plus. Petrecerea aia de nuntă a devenit un bal mascat, oamenii nu mai vin de plăcere, vin de necesitate”, a declarat iubita lui Dorian Popa într-o emisune TV.