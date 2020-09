Purtatul măștii de protecție a fost prezis de un bărbat [Sursa foto: Facebook]

Purtatul măștii de protecție a fost prezis de un bărbat, în urmă cu 90 de ani. Cu această restricție obligatorie a trebuit să se obișnuiască întreaga lume încă din luna ianuarie, de când coronavirusul a început să se răspândească.

Cine este bărbatul care a prezis vremurile prin care trecem acum

Ernst Jünger a spus că măștile vor deveni obișnuite pentru eradicarea individualității. Acesta este un scriitor german, care a prezis purtarea exceisivă a măștilor faciale. Toate aceste lucruri se află într-un roman numit „The Worker”, publicat acum 90 de ani.

Cu măștile faciale ne-am obișnuit deja din luna martie, atunci când virusul a făcut ravagii în țara noastră. Thomas Crew detaliază în articolul său „Epoca distopică a măștii” ca fiind „eradicarea întregii individualități”, temă curentă în această categorie a literaturii. Lucrul acesta este exprimat de George Orwell în 1984 pe când descria masele ca fiind „o națiune de războinici și fanatici, care merge înainte în unitate perfectă, toți gândind aceleași gânduri și strigând aceleași lozinci … trei sute de milioane de oameni, toți cu aceeași față.”

„Având în vedere omniprezenta bruscă a măștii de față în 2020, pe întregul glob și într-un număr tot mai mare de contexte sociale, este imposibil să evităm concluzia că acesta este exact genul de dezvoltare pe care Jünger îl avea în minte. Disponibilitatea noastră de a ascunde fața reflectă tendințele dezumanizante care, pentru Jünger, stau la baza perioadei moderne. Reprezintă o altă etapă a degradării individului care a devenit explicită în Primul Război Mondial. Fie ca o bucată de material pe câmpul de luptă sau ca o roată din mașina economiei din timpul războiului, epoca modernă are obiceiul de a reduce ființa umană la un obiect funcțional. Tot ceea ce „neesențial” – totul, adică ceea ce ne face oameni – este aruncat cu bucurie ”, Thomas Crew – The Dystopian Age of the Mask.