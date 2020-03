Bărbatul în vârstă de 60 de ani a stat 3 ore la Unitate de Primiri Urgențe până să recunoască faptul că abia se întorsese din Israel. În tot acest timp, mai multe cadre medicale au luat contact cu el, fără să știe pericolul la care se supun. Abia ulterior, pacientul a fost testat și s-a descoperit că avea coronavirus, iar cele aproximativ zece cadre medicale caare au intrat în contact cu el au intrat la izolare. Au fost testate și, din fericire, niciun dintre rezultate nu a fost pozitiv. Mai mult decât atât, întreaga Unitate de Primiri Urgențe a Spitaului Universitar a fost dezinfectată și, la ora actuală, separată de restul spitalului.

Citeste si: Adelina Pestrițu, decizie importantă în plină pandemie de coronavirus: „Greu mai reușim să…”

Bărbatul cu coronavirus scrisese pe Facebook despre călătoria în Israel

Alexandru, în vârstă de 60 de ani, ocupă un rol important la Academia de Astrologie și Științe Spirituale și a scris pe Facebook despre călătoria din Israel.

Am fost in ultimele 5 saptamani in Israel,cu 2 grupuri de 15 persoane. Am trait experiente extraordinare...

Daca ai ochi sa observi nu poti sa nu vezi schimbarile majore de clima (ploaia in desert, munti arizi care au inverzit partial, balti de apa in mijlocul plantatiilor din desertul Judeii, la 300 m sub nivelul marii).

Am primit o atentionare de la seful de Stat-Major al Armatei Fiilor de Lumina, Ioan Botezatorul, privitor la inceputul URGIEI. Nu, nu are nici o legatura cu Coronavirusul si nici cu alte catastrofe mai mult sau mai putin naturale.

Urgia care a venit deja se manifesta prin viteza uluitoare a manifestarii consecintelor.

Legea Cauzei si Efectului se manifesta aproiape instantaneu si loveste pe toti oamenii care au luat decizii gresite.

Acum se vede foarte clar care sunt consecintele dezinteresului fata de Lectia de Viata, neglijarea influentei celor 4 planete (Saturn, Pluto, Jupiter, Marte) aflate in Capricorn si care arunca in aer structuri sociale, politice, economice si care loveste la nivel de sanatate pe toti cei care au planete delicate pe axa Capricorn – Rac.

Si primii pe lista sunt cei care au prins in tema nasterii tripla conjunctie Saturn-Neptun-Uranus in sagetator-Capricorn, adica generatiile nascute intre 1987-1992...

Nici nu am ajuns bine acasa si dis de dimineata a sunat telefonul din partea unui prieten care imi anunta ca a supravietuit azi in zori doua evenimente ce se puteau solda cu accidente grave. Peste 2 ore suna alt telefon si mi se cere ajutorul privitor la o persoana care ieri seara a facut accident vascular cerebral si este in coma. Inutil sa mai spun ca persoana are Lectia de viata sa desfasoare activitati spirituale si are si tripla conjunctie in Capricorn....

Ce sa ii spun persoanei? Ce ajutor sa dau in momentul cand Legea Cauzei si Efectului a declansat consecintele pentru deciziile gresite pe care le-a luat persoana. Si bugetul de sanse pe care il are fiecare om este limitat!...

Si cand te invita cineva sa mergi la un curs in care sa afli ce Lectie de Viata ai, ce vrea Dumnezeu sa te vada manifestand in aceasta viata, ce faci tu?

Pai alegi sa te duci la ziua prietenului Grigore ca te-a invitat sa il sarbatoresti in clubul Cutare!...

Si peste un an de zile ajungi in coma la spital!

Bineinteles ca e un caz ipotetic, care nu are nici o legatura cu realitatea!!!

Nu, nu ni se poate intampla noua asa ceva! Numai altora li se intampla! Noi suntem scutiti de asa ceva pentru ca pe noi ne iubeste Dumnezeu si noi facem fapte bune!

(…) Poate veti deveni constienti de importanta deciziilor, alegerilor de zi cu zi, cele pe care le luam cu nonsalanta si ulterior le platim scump. Uneori, o decizie de genul acesta, in care aleg o petrecere cu prietenii in locul intalnirii cu informatia necesara vietii mele, o astfel de decizie te poate duce la finalul intempestiv al vietii sau poate mai rau de atat...

Asa ca oameni buni, nu mai luati decizii pe criterii de tot felul pentru ca va costa scump!!!”, este mesajul pe care îl scria Alexandru pe pagina lui de Facebook.