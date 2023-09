Cine este Bianca, soția solistului de la „The Motans”. Vezi cum a început povestea de dragoste dintre ea și Denis Roabeș

In articol:

Solistul de la „The Motans” trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Bianca.

Cine este Bianca, soția solistului de la „The Motans”

Iată cine este soția celebrului artist Denis Roabeș.

Bianca Roabeș are 33 de ani și este soția lui Denis Roabeș, solistul trupei „The Motans”. Cei doi s-au căsătorit la începutul acestui an, după o relație de aproape 4 ani.

Tânăra este a absolvit Universitatea Babeș-Bolyai și face parte din echipa de distribuție a filmului românesc „Mirciulică”. Este o persoană discretă și preferă ca relația lor să nu fie expusă publicului.

Solistul de la „ The Motans” locuiește cu Bianca în București de câțiva ani. Cei doi s-ai cunoscut la Cluj, în timpul unui concert. La scurt timp, s-au reîntâlnit la Dej și de atunci au rămas împreună.

După câțiva ani de relație, Denis a decis că este momentul pentru următorul pas, în relația lor, astfel că a cerut-o în căsătorie, într-un mod spontan, specific lui.

„A fost ceva spontan, ceva stupido-romantico-funny, în stilul meu… Dar a fost pe cât se poate de sincer și cu tot sufletul din ambele părți. Mă bucur foarte mult că am făcut acest pas important în viețile noastre”, a mărturisit Denis.

Cum a început povestea de dragoste dintre Bianca și Denis

Bianca și Denis s-au căsătorit de curând, în secret, deoarece au vrut să fie un moment special, departe de lumina reflectoarelor. Cei doi s-au întâlnit întâmplător, dar nu a durat mult până și-au dat seama că între ei este ceva diferit și au rămas împreună.

Prima lor întâlnire a fost la finalul unui concert, într-o benzinărie, cu niște sticluțe de vodkă și ceai. Solistul trupei The Motans a povestit că este fericit lângă Bianca și încă de la începutul relației se simțea liber să îi spună orice.

„Bianca este insula mea! Ne-am cunoscut la un concert, ea a venit la un concert de-al meu pe care l-am susținut la Cluj. Ulterior, ne-am întâlnit la un concert la Dej și de acolo a început totul, a fost cea mai romantică întâlnire. După concert am zis să mai stăm de vorbă.

Și ne-am dus la o benzinărie, pentru că era singura chestie deschisă. Erau la benzinăria aia doar niște sticluțe mici de vodkă și i-am zis: «Bianca, dacă accepți ca asta să fie prima noastră întâlnire, eu pot să te servesc cu aceste sticluțe de vodka». Mi s-a părut atât de stupid și atât de romantic în același timp.

Genul ăla de romantism care e true. Țin minte că aveam și niște căni de ceai. Pentru noi, următorul an era tradiție, Bianca a cumpărat niște sticluțe de vodkă. Cu timpul, am început să ne apropiem. Nu a durat foarte mult să ne dăm seama că e ceva special. A fost o chestie super interesantă.

Am simțit în ea o cortină de siguranță. Mereu când mă uitam în ochii ei mă simțeam liber să-i spun orice. Bine, nu de la prima întâlnire, după puțin timp. Am simțit că este ceva diferit acolo. Nu se compară cu nimic din ce am avut până atunci”, a povestit Denis în cadrul unui podcast.

Denis Roabeș s-a căsătorit în secret. Unde a avut loc cununia civilă? „Bianca este insula mea!”

Bianca și Denis Roabeș ar fi devenit părinți

În urmă cu câteva luni, Bianca și Denis au fost surprinși în București, în timp ce se plimbau ca doi îndrăgostiți. La acea vreme, s-a scris că soția solistului de la „The Motans” ar fi însărcinată.

Posibil ca zvonurile să fi fost adevărate, deoarece Bianca a postat de curând o fotografie pe rețelele de socializare, cu un bebeluș. Se pare că cei doi ar fi devenit părinți de curând, și au o fiică.

Momentan, niciunul dintre ei nu a declarat ceva despre sarcină. Denis Roabeș a fost la fel de discret și în momentul în care s-au căsătorit.

Denis Roabeș a lăsat totul pentru muzică

Denis Roabeș are 34 de ani și este din Republica Moldova. Artistul s-a născut pe data de 2 august 1989 și a dezvoltat o pasiune pentru muzică, încă din copilărie.

După terminarea liceului, Denis a plecat la Moscova, unde a lucrat ca specialist în marketing. După 3 ani, în 2014, s-a întors în Republica Moldova, din dorința de a face muzică.

La scurt timp, a devenit foarte cunoscut, datorită pieselor sale, astfel că a făcut un pas important în cariera sa: a venit în România, unde a început să facă muzică. Acest lucru a fost un pas uriaș pentru „The Motans”, deoarece piesele sale au avut un succes răsunător.

„La 23 de ani, am lăsat totul şi universitate şi am plecat dinţară. Acum 2 ani jumătate am lăsat iarăşi totul, am venit în România, neştiind pe nimeni aici. Am început o carieră, am început să fac muzică de aici. Începând cu momentul ăla am început să caut care este albia drumului meu”, a declarat artistul, în urmă cu ceva timp.

