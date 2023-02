In articol:

Cătălin Scărlătescu Biografie: Vârstă, înălțime, afaceri, studii și familie. Află totul despre renumitul chef bucătar, care a avut primul job în bucătărie la nici 17 ani!

Cătălin Scărlătescu: Vârstă înălțime, afaceri

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai renumiți chefi bucătari de la noi din țară. Născut și crescut în Constanța, Cătălin Scărlătescu are 50 de ani și o înălțime de 1,75 m.

Cunoscutul bucătar a intrat în lumea afacerilor în anul 2004, când s-a asociat cu un bucătar italian. Ulterior, acesta a continuat ca antreprenor, înființându-și trei restaurante în București.

Scărlătescu este cunoscut de publicul largul prin prisma televiziunii, acolo unde alături de Florin Dumitrescu și Sorin Bontea jurizează preparate culinare de ani buni. Însă, viața chefului bucătar nu a fost întotdeauna roz, astfel că, a fost nevoie de multă muncă pentru a-și construi cariera de care se bucură azi.

Cătălin Scărlătescu Biografie: Vârstă, înălțime, afaceri, studii și familie [Sursa foto: Facebook Chef Cătălin Scărlătescu]

Cătălin Scărlătescu: Studii, familie

Cătălin Scărlătescu, unul dintre cei mai apreciați chefi bucătari de la noi din țară, s-a născut în anul 1972 și a făcut școala la Constanța, însă, povestește că încă de când era mic a fost atras de bucătărie. Acesta a fost inspirat chiar de bunica lui în alegerea viitoarei profesii: „Bunica mi-a arătat în copilărie ce înseamnă mâncarea cu gust și toate preparatele ei mi-au rămas în suflet. Țin minte că gătea la începutul săptămânii mâncare de cartofi și fasole scăzută, care sâmbăta se transforma în fasole bătută. La desert aveam faimoasa prăjitură cu bulion, preferata mea. Nu avea mult timp sau multe ingrediente la dispoziție, dar reușea să ne pună pe masă rețetele ei de suflet, rețete pe care le-am dus mai departe cu mine până în ziua de azi.”, mărturisea Cătălin Scărlătescu.

Totodată, Scărlătescu a mărturisit că prima oară s-a gândit că vrea să fie bucătar în vara anului 1987, pe când avea 16 ani și lucra la un hotel din Eforie Sud, pe post de curier: „am văzut că cheful bucătar era cel care avea cea mai tare maşină, cea mai frumoasă casă, cei mai bine îmbrăcaţi copii şi mi-am zis că asta vreau să fiu şi eu.”, au fost cuvintele lui Cătălin Scărlătescu, potrivit viva.ro. Astfel, doi ani mai târziu, acesta pornea pe drumul bucătăriei: „Cu puţin înainte să am 17 ani am făcut cunoştinţă cu ce avea să însemne un job în bucătărie. Dar primii 2-3 ani au fost departe de gătit, la vremea aceea, dacă îmi daţi voie, era altul. Erai obligat să treci prin toate departamentele din subsolul bucătăriei (manipulare marfă, curăţenie, curăţat legume etc.)”, scrie aceeași sursă citată.

În ceea ce privește familia renumitului chef bucătar, acesta nu este singur la părinți, având și o soră pe nume Carmen, care este mama unui băiețel.

Cu cine se iubește Cătălin Scărlătescu

Cătălin Scărlătescu trăiește de o bună bucată de vreme o frumoasă poveste de dragoste cu actrița Doina Teodoru. Celebrul chef și actrița par din ce în ce mai îndrăgostiți și mai fericiți, alegând să își petreacă majoritatea timpului împreună.

Doina Teodoru are 32 de ani, este actriță și a intrat în atenția presei după ce a câștigat un concurs de umor. Originară din Galați, Doina Teodoru a studiat la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale și a colaborat cu mai multe teatre, printre care:Teatrul de Comedie, Teatrul Principal și Teatrul Mic.

„Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid.

Ea a făcut primii trei pași. Totul a plecat de la o poză. Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poză, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă.”, a dezvăluit chef Cătălin Scărlătescu, potrivit presei mondene.

