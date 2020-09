Edi a devenit cunoscut publicului interpretând melodia „Prefă-te”, care îi aparține lui Liviu Teodorescu, pe stradă. O fată l-a filmat și a urcat clipul cu el, iar de atunci a devenit viral.

In articol:

„Edi îmi spun prietenii, iar Ieduț îmi spune mama, am 20 de ani, locuiesc în Brăila și de când mă știu iubesc muzica! Încă de când eram mic vedeam la televizor artiști cântând la chitară sau vocal și rămâneam cu gura căscată ore în șir. Învățătoarea de la școală le spunea mereu alor mei că am voce, însă nu eram chiar Michael Jackson pe atunci, să fiu sincer. Cu timpul am început să cânt mai mereu prin casă piese în engleză, stâlcite într-o limbă cunoscută doar de mine, bineînțeles, iar ai mei se amuzau mai mereu și mă puneau să cânt la fiecare petrecere”, povestește noul star de pe TicTok.

Edi Alexandru face muzica pe TicTok

Citeste si: Adelina Pestrițu s-a mutat în casă nouă! Primele imagini din superba locuință - evz.ro

Primii bani i-a făcut din colindat. Și, recunoaște el, nu erau deloc puțini, Edi Alexandru ajungând acasă cu vreo 200 de lei, în clasa a treia și tot ce își dorea din acei bani a fostsă își cumpere o chitară. Din clasa a treia și până în liceu, Edi nu a abandonat muzica definitiv, doar că s-a concentrat mai mult pe studii în general. A reușit să ia examenul de Bacalaureat cu o notă destul de bună, după care s-a înscris la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța.

A ajuns vedetă pe TicTok din întâmplare

„În tot acest timp muzica mi-a fost cel mai bun prieten în toate problemele și niciodată nu am uitat de ea. La fiecare petrecere când am avut ocazia am luat microfonul și am cântat, la fiecare bal de boboci am fost nelipsit, mereu mi-a plăcut să fiu în centrul atenției oarecum. Vara asta când eram la mare, mi-am făcut un prieten care lucra la un magazin și de fiecare dată când aveam timp treceam pe la el și cântam până dimineață, îi plăcea foarte tare.

Edi Alexandru a dat lovitura pe TicTok

Venea lumea, se amuză cu noi, mă felicită și își vedea de drum. Într-o seară când cântam acolo a venit o țipă și m-a rugat să o las să mă filmeze pentru că îi place foarte tare cum cânt. Am spus da, nu era ceva nou, voia să le arate prietenilor probabil. Tipa a postat videoclipul pe Facebook și peste noapte m-am trezit cu sute de mesaje de la tot felul de oameni pe care nu îi cunoșteam, care mă felicitau și îmi urau succes în carieră. Videoclipul ajunsese viral pe tot facebook-ul. Am început apoi să postez și pe tiktok niște frânturi din melodii și am avut un feedback pozitiv de la toată lumea, lumea îmi spune mereu să postez melodia X și melodia Y, iar eu încerc pe cât se poate să îi satisfac pe toți. În prezent aștept să scot o piesă care o să fie locul 1 în trending mult timp, zic eu. Acum rămâne de văzut!”, ne-a mai spus Edi.