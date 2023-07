Cine este copilul uitat al Gabrielei Firea! Puțini sunt cei cei care știu detalii despre băiatul fostului său soț decedat

In articol:

Gabriela Firea a avut o lungă căsnicie înainte de a se căsători cu Florentin Pandele, primarul localității Voluntari. Răsvan Firea a fost primul său soț, care a decedat în anul 2010 în urma unui transplant de rinichi. Au fost împreună din 1993, fosta prezentatoare TV recăsătorindu-se la doar 8 luni de la decesul bărbatului.

Puțini sunt cei care știu că acesta avea un fiu dintr-o căsnicie anterioară, cu care Gabriela Firea a avut o relație specială.

Răzvan Alexandru Firea are acum 33 de ani, absolvind între timp Universitatea de Arte din București. Și-a fructificat pasiunea pentru modă creând mai multe branduri, printre care se numără „Le Petit Indigent” sau Royal Junkie, lansat la vârsta de doar 19 ani, alături de alți prieteni de-ai săi.

În noiembrie 2011, Răzvan Firea a lansat brandul „Le Petit Indigent”, „născut din dorința și nevoia reală de a crea articole de îmbrăcăminte care să spună o poveste și să aibă puterea de a influența starea de spirit a oamenilor, având capacitatea de a aduce un zâmbet pe buzele lor”.

Gabriela Firea, acuzată că ar fi spart casa fostului său soț

După ce s-a căsătorit cu Răsvan Pandele, Gabriela Firea a primit numeroase acuzații în legătură cu faptul că ar fi spart casa soțului său, în timp ce acesta era căsătorit cu a treia sa soție, pe nume Carmen. Fostul Ministru al Familiei a avut ocazia să lămurească întreaga situație în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

„Eu nu am stricat casa nimănui. Răsvan era singur de mulți ani când a început să-mi facă curte. Nu pot fi acuzată că i-am despărțit. Dumnezeu știe mai bine cum au stat lucrurile. Eu am fost a patra soție. Răsvan avusese înainte trei mariaje, care au durat câte un an. Nu știu ce s-a petrecut înainte, poate că nu s-au potrivit. Noi am fost căsătoriți timp de 18 ani. Răzvănel venea mereu la noi. Le urez numai bine (n.red.: fiului vitreg și mamei lui, Carmen)”,

a declarat Gabriela Firea, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

