Cine este Cosmin Berki, de la Chefi la Cuțite, sezonul 12? Concurentul face parte din echipa turcoaz a chefului Cătălin Scărlătescu

Cine este Cosmin Berki, de la Chefi la Cuțite 2023, sezonul 12? Tânărul face parte din echipa turcoaz a lui chef Cătălin Scărlătescu și luptă pentru premiul cel mare.

Cine este Cosmin Berki, de la Chefi la Cuțite 2023, sezonul 12

Cosmin Berki, în vârstă de 32 de ani și vine din Londra, tocmai pentru a concura la Chefi la Cuțite, sezonul 12.

Tânărul lucrează ca senior Sous Chef și are o experiență solidă în bucătărie. Cosmin Berki a impresionat jurații în etapa preselecțiilor cu preparatul său, Seabass cu beurre blanc, capere și samphire.

El a povestit că și-a început cariera într-o bucătărie din Malta și că a fost nevoit să învețe să gătească de la o vârstă fragedă.

Concurentul face parte din echipa turcoaz a lui Cătălin Scărlătescu și luptă pentru premiul cel mare.

„La vârsta de 19 ani am plecat în Malta cu niște prieteni de-ai mei și locuiam toți în aceeași casă. Eram vreo 8 băieți. Nu știam niciunul dintre noi să gătim, iar făcând chetă în fiecare zi, eu eram bucătarul și așa am devenit bucătar, cum s-ar spune.

Am stat în Malta în jur de 7 ani și jumătate, după care am plecat în Londra. Acum lucrez la un restaurant în centrul Londrei.(...) Am experiență în bucătărie, știu cum să lucrez sub presiune, nu mă panichez absolut deloc niciodată și cred că acesta este un plus pentru mine.

Nu îmi este frică de competiție, dimpotrivă îmi place să fiu un competitor, de asta am venit aici, este vorba despre competiție în viață. Am culoare, gust, prezentare, absolut tot, pot să zic”, a declarat Cosmin Berki, în preselecții la Chefi la Cuțite, sezonul 12.

Cine sunt concurenții din echipa turcoaz

În cea mai recentă ediție a emisiunii Chefi la Cuțite 2023, sezonul 12, jurații și-au ales echipele.

Raluca Hulubei

Monica Iliescu

Răzvan Mincă

Fabian Soare

Nadd Hu

Cosmin Berki

Alex Mihoc

În echipa turcoaz, condusă de Cătălin Scărlătescu, concurenții care luptă pentru premiul cel mare sunt:

Surse: a1.ro, unica.ro