Cine este Cristian Țânțăreanu și din ce a făcut avere. Drumul de la cultivarea roșiilor, la "Paradisul Verde", din Corbeanca, de milioane de euro

Cristian Țânțăreanu are 77 de ani, dar vârsta nu este un impediment atunci când vine vorba de muncă și de afaceri.

Cine este Cristian Țânțăreanu

Cristian Țânțăreanu s-a născut pe 16 aprilie 1944, la Fienți, județul Ialomița. Este un cunoscut afacerist român, despre care se știe că în 2007 avea o avere estimată la 40-50 de milioane de dolari. Principalele afaceri ale lui Țânțăreanu sunt în imobiliare și construcții. Într-un interviu mai vechi, omul de afaceri a povestit că firma pe care o deține și acum a deschis-o la începutul anului 1990. Este vorba despre o firmă de izolații, iar prima sa lucrare care a durat 4 zile, el a scos profit cât un venit pentru un an de zile. Toate câștigurile le-a investit și așa a ajuns să fie un om de afaceri prosper.

Cristian Țânțăreanu se iubește de mai bine de 20 de ani cu Manuela, o femeie discretă, care i-a fost alături afaceristului și la bine și la rău.

Deși nu s-au căsătorit niciodată civil, cei doi au reușit să construiască "Paradisul verde" din Corbeanca împreună. Cristian Țânțăreanu și Manuela s-au cunoscut la locul de muncă, el era inginer, ea stagiar. Amândoi s-au cunoscut având același necaz: erau văduvi. Femeia de lângă Țânțăreanu are doi copii cu primul soț, iar omul de afaceri are un băiat, Dragoș Țânșăreanu.

Ce studii are Cristian Țânțăreanu

Acum are 76 de ani, o viață de muncă, de succes și de bani. Cristian Țânțăreanu a povestit într-un interviu pentru revistatango.ro acordat în urmă cu mai mulți ani, că a ajuns să facă facultate la insistențele mamei. Nu i-a plăcut cartea și a reușit să termine facultatea în 7 ani, pentru că a rămas corugent de două ori.

"Eu am învățat relativ prost. Am căzut la examenul de la a VIII-a la a IX-a. Eu eram coleg la Zoia Kosmodemianskaia cu Adrian Păunescu. El era cu un an mai mare. Jucam fotbal în curtea Bisericii Icoanei, acolo unde stătea el. Am intrat la Lazăr. Și acolo era greu că trebuia să intre muncitori… nu știu cum era… Nu știu dacă ăsta a fost motivul că eu n-am intrat din prima. Dar apoi am intrat, în toamnă, la Lazar și acolo am facut liceul. Nici acolo nu am excelat. Nu am fost corigent, nu am fost repetent… Eram mediocru. Mi-au mai pus meditator, dar eu habar nu aveam. Dar răbdare am. Toate proiectele pe care le vedeți aici eu le fac în excursii. Îmi iau caiet de matematică și cu rigla trasez tot. Dar, revenind, mama mi-a spus „dă la facultate!”. Și m-am dus la Construcții. Erau doi pe un loc. După proba scrisă am ramas unu’ pe două locuri. Deci eu, ca să intru, trebuia să iau 5. Am luat 5.33. Îmi trebuia 4.66 în oral. M-am dus, nefiind bine pregătit. Mă examina un asistent cu vreo 5 ani mai mare decât mine. Avram îl chema. A murit… chiar acum puțin timp, cand am împlinit 45 de ani de la absolvire. La oral… m-am dus cu primul subiect și n-am știut nimic. „Măi, băiete, dar chiar nimic?! Spune două vorbe”. Erau notele până la zece. „ai doi la primul subiect, mi-a spus, vino la al doilea”. La al doilea iar nu știam nimic. Mi-a spus „bă, tu chiar ești prost, mă băiete”. Și atunci am fost obraznic. Șmecher. Și m-a luat tare „măi, băiete, după ce că ești prost și nu știi mai ești și obraznic?! Dar mi-a plăcut cum ai răspuns. Pentru asta îți dau 3, că ai fost obraznic. 2 și cu 3 fac 5, împărtit la 2… 2.50”. Iar i-am răspuns urât. Și mi-a dat 3. Dacă îmi dădea 2.50 nu intram. Nu era Paradisul Verde, aveam alt destin, poate eram mort…", a mărturisit Cristian Țânțăreanu pentru revistatango.ro.

Cristian Țânțăreanu spune că deși nu i-a plăcut să învețe, el a devenit un inginer foarte bun.

"Asta nu inseamna ca in meseria de inginer nu-mi faceam treaba. Pe timpul lui Ceausescu eram extraordinar de bine vazut. Ma cunostea tot activul de partid al Capitalei. Eram director adjunct intr-un trust de constructii care avea 10.000 de salariati in toata tara – Antrepriza Muntenia. Cand era cate o problem cu Ceausescu ca ii ia beregata ministrului ma chema ori directorul, ori ministrul. La Giurgiu cine ma coordona?! Columbeanu! Columbeanu Sr. El a fost, domnul Columbeanu, secretar general al guvernului sub vreo sapte guverne. „Tantarene, spunea, fii atent ca Ceausescu, daca nu terminam”… Si din momentul ala eram bun. Stiam sa mobilizez oameni, nu sulfa nimeni!", a mai spus omul de afaceri.

Ce avere are Cristian Țânțăreanu și cum a ajuns în "Paradisul verde", din Corbeanca

Cristian Țănțăreanu este un om de afaceri extrentic. Este cunoscut pentru afaceri, dar mai mult pentru petrecerile grandioase pe care le-a făcut, cu sute de oameni și bucate alese. În 2007, averea sa era estimată la 40-50 de milioane de dolari. Într-un interviu mai vechi a povestit că nu are niciodată bani lichizi, nu îi ține nici la bancă, a spus că îi are îngropați.

"Bani lichizi nu am avut niciodată și nici acum nu am. Niciun leu! Gică (n.a. – administratorul casei) e banca mea. Lui îi cer mereu. N-am nici conturi în străinătate, nici carte de credit! A fost un moment în care am avut bani în mână, totuși, când am vândut casa veche cu trei milioane de euro, banii jos. Apoi am ridicat SPA-ul. Eu ma împrumut la bancă. Chiar acum am luat un împrumut de 300.000 de euro. Ce să fac cu banii? Să fac poze?", a spus Cristian Țănțăreanu despre averea sa.

Cum a luat naștere" Paradisul verde", din Corbeanca

Înainte de a deveni un cartier cu sute de vile, Țănțăreanu a crescut animale, a cultiva roșii și s-a ocupat de agricultură.

“Tot ce am făcut e atipic și cred că am avut noroc, că nu pot să spun că e intuiție, că nu m-am gândit. Cum am ajuns în Corbeanca? Cumnatul meu are un frate în Elveția. S-a dus la el în ianuarie ‘90 și acesta i-a spus: am un video vechi, mi-am luat unul nou- Îl vrei tu sau îl arunc? Cine avea la noi video în 1990?! L-a vândut și cu banii ăia a cumpărat în Corbeanca 1000 de metri de teren cu livadă și o casă de chirpici, o bojdeucă. Și ne-a invitat la un pahar de vin, de fapt, două găleți. Stând sub un gutui, am zis “extraordinar, ce frumos. Cât ai dat?”, nu-mi venea să cred. Ne-am îmbătat rău, eram mulți prieteni, vreo 20. Și unul dintre ei zice- mâine, caut pe aici teren. Vrei să-ți iau și ție? Ia-mi! Am luat un teren de vreo 500 de metri care, cu timpul a ajuns la 12.000 metri. Acolo mi-am făcut casa care e cunoscută de toată lumea, cu toate emisiunile de televiziune… și m-am mutat acolo. Când m-am mutat, au început să vină localnicii de acolo, le-au dat îndărăt terenul. Unii erau plecați în străinătate, alții bătrâni, alții bețivi… Prietenul meu, veterinarul care mă ajuta și pe mine să cresc o rață, o găină, in glumă, pentru decor… zice: uite, vor să vândă. Cât e, domnule? 1000 de dolari hectarul! 10 cenți pe metru pătrat.(...) Aveam un metru cub de bani jos, stăteau la coadă, cu notarul în curte făceam actele.”- afirmă Țânțăreanu.

Omul de afaceri spune a început de la o glumă construcția cartierului.

“În timp ce nu mergea cu agricultura, prin ‘95, merg o dată cu nevastă-mea și ne uitam- primăvara, maci peste tot, stânjenei pe mlaștina aia care e lac acum, din pădure ieșeau căprioare, vulpi, mistreți, era o frumusețe. Și am zis: dom’ne, ce ar merge aici niște case. Așa a inceput cartierul, dintr-o glumă. Nici prin cap nu mi-a trecut, am vrut vaci, legume, grâu, porumb… și au ieșit case!”- a spus Țânțăreanu la Digi 24.