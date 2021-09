Cine este Cristina, sora Andreei Marin. „Zâna surprizelor” a împărtășit momente din copilărie la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”

In articol:

Cristina Chiser, în vârstă de 41 de ani, este sora mai mică a celebrei Andreea Marin.

Cine este Cristina, sora Andreei Marin

Între Andreea Marin și Cristina Chiser este o diferență de vârstă de cinci ani de zile. În momentul în care și-au pierdut mama, într-un tragic accident de mașină, fosta prezentatoare a preluat din sarcinile părintelui lor și a avut grijă de surioara ei mai mică.

Cristina Chiser, sora Andreei Marin

În emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, vedeta povestea că și-a protejat surioara și i-a fost sprijin, după ce au rămas orfane de mamă. „Am avut un sentiment de protecție extrem de puternic, pentru că sora mea era atât de mică și o vedeam atât de fragilă, avea doar 4 ani pe atunci. Și nu a fost ușor, mai cu seamă că tatăl meu la acea vreme nu era deloc puternic.

Pierderea mamei l-a rănit cumplit, rămăsese cu două fete mici. Plângea în fiecare seară, eu încercam să fiu matură, să echilibrez situația. Nu știu cât am reușit, am rămas mereu în picioare, protejându-i pe cei dragi, dar eram un copil. Undeva mai târziu, la maturitate lucrurile acestea se decontează. Am ajuns la maturitate într-un punct în care eu nu trăisem niște etape din viață. Nu mi-a fost ușor, a fost un dezechilibru, am avut nevoie și de un terapeut să mă ajute să-mi recapăt cumva copilăria furată de destin, de nimeni altcineva. Însă, sunt puternică. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat această forță de a trece prin toate până acum”, a mărturisit Andreea Marin.

Mama Andreei Marin

În urmă cu trei ani de zile, cele două l-au pierdut pe tatăl lor și au rămas sprijin una pentru cealaltă. Andreea Marin postează ocazional fotografii pe contul de Instagram cu sora sa mai puțin celebră, de care se arată foarte mândră.

Într-un interviu pentru agențiadepresamondena, vedeta spunea că o admiră pe Cristina pentru ce a reușit în viață alături de soțul ei.

„ Îi admir vocația de mamă. Este o mamă extraordinară! Ea și soțul ei sunt pe aceeași lungime de undă la acest capitol: își cresc copiii singuri, fiind ajutați doar ocazional de bunicii micuților. Plus că muncesc cot la cot la propria afacere, e mare lucru că se înțeleg atât de bine!”, povestea Andreea Marin.

Cristina Chiser activează în domeniul afacerilor, iar în trecut a deținut un restaurant cu specific italienesc. Ulterior s-a reprofilat, iar acum are un salon de înfrumusețare. Asemenea Andreei Marin, ea are un copil, un băiat în vârstă de 14 ani, de aceeași vârstă cu Violeta, fiica celebrei prezentatoare cu Ștefan Bănică Jr. „Noi am rămas însărcinate aproape în același timp. Între primii noștri copii, Violeta și Luca, băiețelul cel mare al Cristinei, este o diferență de 5 luni”, mai dezvăluia Andreea Marin.

SURSE: agentiadepresamondena.com