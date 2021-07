Cine este cu adevărat Ebru Şahin, actrița care o interpretează pe Reyyan din telenovela turcească Hercai. Va mai reveni serialul cu un nou sezon?

Actrița care o interpretează pe Reyyan din telenovela turcească "Hercai" [Sursa foto: Captură YouTube] 16:38, iul 26, 2021 Autor: Ioana Stan

Ebru Şahin o interpretează pe Reyyan în telenovela "Hercai", un adevărat fenomen care a cucerit publicul din Turcia, România și multe alte țări.

Cine este cu adevărat Ebru Şahin, actrița care o interpretează pe Reyyan din telenovela turcească Hercai

Reyyan și Miran sunt cei doi protagoniști în telenovela ""Hercai. Primele episoade prezintă interacțiunea dintre cei doi în mod dramatic, pentru că cei doi se urăsc și vor să se răzbune. Ulterior cei doi s-au îndrăgostit și au format unul dintre cele mai iubite cupluri din serialele turcești urmărite în România.

Ebru Șahin s-a născut pe 18 mai 1994 și este actriță și model. Ea a absolvit Universitatea din Istanbul, licențiată în Științe Sportive, după care a început să ia lecții de actorie. Debutul cinematografic l-a avut în 2016 cu un rol în filmul Kan Parası. A debutat la televiziune în 2017 cu un rol secundar în serialul TV Savașçı. După ce a fost distribuită în alte roluri secundare, în İstanbullu Gelin și Yasak Elma între 2017–2018, a avut primul ei rol principal în serialul TV Hercai în rolul lui Reyyan Șadoğlu.

Pentru acest rol, Ebru Șahin a fost distinsă cu Premiul Fluture de Aur ca cea mai bună actriță în 2020.

"Să întru în pielea personajului Reyyan nu pot spune că mi-a fost dificil pentru că ne asemănăm în multe privințe.

Și eu sunt o visătoare și îmi place să fiu fericită, precum Reyyan, și mie îmi place să mă simt iubită, asemenea ei, și eu consider că dragostea este multor în viață, și eu sunt o luptătoare, așa cum este ea. Cu toate că sunt momente, în “Hercai”, în care Reyyan este gata să renunțe la visele ei, copleșită de greutățile vieții, veți vedea că ea nu o va face, ci din contra, va lupta cu mai multă îndârjire pentru ceea ce-și dorește.Pe de altă parte, Reyyan m-a învățat că propriile trebuie să fie respectate, și să fiu fermă, mereu, dacă acestea sunt încălcate.

“Hercai” spune povestea de dragoste, dar și de viață, a tinerei Reyyan Sadoglu, o fată care nu-și găsește locul, dar nici fericirea, în casa în care trăiește alături de întreaga familie. Reyyan își iubește familia și surioara, pe minunata Gul (Ebrar Alya Demirbilek), însă îi este greu să conviețuiască în casa în care domnește bunicului ei, Nasuh (Macit Sonkan). Fiind o fire sensibilă, visătoare, Reyyan consideră că iubirea va fi salvarea ei, și doar dragostea adevărată îi va arăta drumul către o viață frumoasă și liniștită, așa cum își dorește. Din această perspectivă trăiește Reyyan fiecare moment la intensitate maximă, fie că este vorba de legăturile cu familia sau dragostea pe care o simte, atât de puternic, pentru Miran. Sunt multe momente intense în “Hercai”, pe unele dintre acestea le-ați vizionat cu siguranță, mai ales în scenele în care Reyyan și Miran se întâlnesc pentru prima dată, apoi se îndrăgostesc, se căsătoresc, se despart…. dar vor veni și mai multe pe măsură ce tinerii îndrăgostiți decid să lupte, împotriva tuturor greutăților, pentru dragostea lor. Reyyan m-a fascinat și prin faptul că, deși este sensibilă, este o fire foarte puternică, ambițioasă, și oricât de greu i-ar fi, nu renunță.

Un moment de a fost când am învățat să călăresc, pentru că nu știam să fac asta. Când am aflat că voi avea scene în care voi apărea cu <Albăstrel>, prietenul meu cabalin din serial, am luat lecții rapide de echitație. Ceea ce nu știți este că frumosul <Albăstrel> era cam nărăvaș și mi-a dat puțin de furcă.", a declarat Ebru Șahin într-un interviu pentru dcnews.ro.

Va urma un nou sezon din serialul "Hercai"?

Ebru Şahin o interpretează pe Reyyan în telenovela "Hercai"[Sursa foto: Captură YouTube]

Serialul "Hercai" s-a terminat pe 23 iulie, spre tristețea fanilor. Cu toții așteptă cu sufletul la gură să afle dacă urmează un nou sezon din serialul turcesc Hercai.

Serialul "Hercai" a avut 69 de episoade și a fost împărțit în trei sezoane. Sezonul trei s-a încheiat cu Reyyan și Mirian care au reușit să rămână împreună și să-și crească cei doi copii cu iubire. Mai mult, ei au reușit să facă pace între cele două familii Sadoglu si Aslanbey, astfel povestea s-a terminat cu bine.

Inițial, a fost anunțat faptul că va mai urma un sezon din serialul "Hercai". Însă, se pare că producătorii s-au răzgândit și au decis ca serialul "Hercai" să se încheie definitiv.