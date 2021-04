Cine este Dan Badea. Cum a devenit cunoscut juratul de la Stand-Up Revolution

In articol:

Emisiunea Stand-Up Revolution va avea patru jurați printre care și Dan Badea.

Cine este Dan Badea

Dan Badea s-a născut pe 23 iulie 1976, în București. El a aboslvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale.

Dan Badea este unul dintre mari comediați ai țării, care reușea, înainte de pandemie, să adune sute de oameni la spectacolele sale de stand-up comedy.

Dan Badea a fost căsătorit cu cântăreața Lora, de care a divorțat în 2014.

Cum a devenit cunoscut Dan Badea, juratul Stand-Up Revolution

Dan Badea și Șerban Copoț[Sursa foto: Facebook]

Dan Badea și-a început caariera în anii 2000 ca Dj. El întreținea atmosfera în mai multe cluburi frcventate de studenți, în special.

Ulterior, în 2004, el a cântat cu Delia, apoi cu interpretul cunoscut sub numele de Fizz.

Numele lui Dan Badea este strâns legat de stand-up comedy.

El este printre primii comedianți care aduna sute de oameni la spectacole.

De asemenea, Dan Badea este cunoscut și pentru mariajul cu artista Lora. Cei doi au divorțat discret în 2014, însă amănunte din căsnicia lor au fost făcute publice mai târziu chiar de cântăreață.

"O să fiu foarte sinceră fără să fiu melodramatică. Am acceptat să rămân într-o relaţie în care iubitul meu devenise agresiv fizic, lucru care s-a întâmplat după ce am tolerat agresivitate verbală.

Mi s-a cerut să aleg între a cânta şi el, iar o altă limită a fost minciuna pe care mi-a spus-o când susţinea că îşi doreşte familie şi copil şi apoi mi-a spus că nu vrea copil. A durut cum nu vă puteţi imagina, pentru că îmi spunea cine o să mai meargă în locul meu la concerte! În momentul ălă, clar ai iubit o proiecţie. Ultima dată când am suferit foarte tare am urlat în pernă şi m-am ascuns în baie, stăteam înghesuită şi am plâns ca un copil mic.De când m-am despărţit de fostul meu soţ, ne-am mai întâlnit şi ne-am salutat, dar acum nu aş putea să-l mai salut. Ar fi modul meu de a spune «foarte urât din partea ta». El a fost întrebat dacă nu îi este frică să se căsătorească atât de repede şi a răspuns că nu îi este teamă că... va fi din nou înşelat", a spus Lora la emisiunea "Dincolo de aparenţe" de la Antena Stars.

Dan Badea și-a refăcut viața alături de Mădălina, cei doi având împreună și un copil.

„Am simțit asta în momentul în care am văzut-o în acea seară în care ne-am cunoscut în Vama Veche. Ne simțim cu adevărat împliniți acum. Nu simțim că ne lipsește ceva din viața de cuplu. Vacanțele care ne plac mult acum le vom face împreună cu Arias”, a spus moderatorul de la show-ul iUmor.