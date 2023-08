Cine este Dan Șucu? Biografie: vârstă, studii, carieră. Vezi ce avere are antrepronorul

In articol:

Dan Șucu: Biografie. Ce studii și parcurs profesional are antreprenorul? Iată detalii neștiute din viața afaceristului Dan Șucu!

Cine este Dan Șucu

Dan Șucu este născut pe data de 25 aprilie 1963, în București și este un antreprenor român. Bărbatul este patronul Mobexpert și investitorul principal de la Rapid București, deținând 50% din echipă.

Dan Șucu și-a început parcursul profesional ca ghid turistic, dar a intrat în sfera antreprenoriatului după Revoluție, când a deschis un mic centru de vânzări en gros.

De la zero, a construit o companie specializată în vânzarea de mobilă pentru casă și decorațiuni, ceea ce a dus la o dezvoltare treptată a afacerii. Acest demers l-a propulsat în rândul celor mai recunoscuți oameni de afaceri din România.

„Am plecat la drum cu gândul de a-mi face o afacere din care să-mi pot întreține familia. Voiam să fiu un tată şi un soţ responsabil şi respectat în casa mea”, a declarat Dan Șucu, în urmă cu mai mult timp.

Dan Șucu, studii și parcurs profesional

În 1989, Dan Șucu a absolvit Universitatea Politehnică din București, obținând o diplomă în Tehnologia Construcțiilor de Mașini.

În încercările sale de a pătrunde în lumea antreprenoriatului, Dan Șucu a explorat diverse afaceri, inclusiv cu fructe și haine din Turcia, dar a strălucit în alt domeniu.

El și-a dezvoltat abilitățile prin documentarea din călătoriile sale internaționale.

În 1993, Dan Șucu a plecat la un târg de mobilă din Franța, astfel că acea i-a adus și o idee de afacere pentru România.

"Nu mai văzusem în România canapele din piele și mi-au plăcut foarte mult. La fel și ideea de mobilier de birou specializat", a mărturisit Dan Șucu la acea vreme.

Compania pe care Dan Șucu a fondat-o este Mobexpert și, până în 2022, a ajuns să opereze 26 de hypermarketuri și magazine de mobilă în România și în afara granițelor.

Mobexpert deține opt fabrici care produc articole pentru magazinele sale și are o forță de muncă formată din 2.300 de angajați dedicați pentru a asigura funcționarea eficientă a întregului proces. Cifra de afaceri a companiei a ajuns la 200 de milioane de euro.

Conform datelor financiare depuse la ANAF, în anul 2020, doar magazinul Mobexpert din Băneasa a înregistrat o cifră de afaceri de 28.205.718 euro.

De asemenea, în 2022, Dan Șucu a devenit noul acționar al echipei Rapid București, achiziționând 50% din acțiunile acestui club din Giulești. Prin această mutare, Victor Angelescu, proprietarul anterior al echipei, a reușit să aducă în proiectul său un nume important din lumea afacerilor, ceea ce a avut un impact semnificativ asupra imaginii clubului.

Dan Șucu, familie

Dan Șucu s-a cunoscut în anul 1985 cu prima sa soție, Camelia Șucu. Cei doi s-au căsătorit și împreună au două fiice, pe Ioana și Cristina. Din nefericire, mariajul lor nu a rezistat, astfel că în anul 2004 s-au separat, fiind unul dintre cele mai scumpe divorțuri din România.

„Pentru mine, divorţul a venit ca o rezultantă a faptului că noi nu am fost buni prieteni, am fost foarte buni parteneri de business, dar nu am fost prieteni”, a mărturisit Camelia Șucu, pentru life.ro.

După divorțul de prima soție, Dan Șucu și-a refăcut viața amoroasă în anul 2007, când s-a căsătorit cu Diana Lăscărescu. Femeia este foarte discretă cu viața sa privată, renunțând după căsătorie la cariera de prezentatoare TV pentru a se dedica familiei. Din rodul iubirii lor, Dan Șucu și Diana Lăscărescu au doi fii, care, în prezent, sunt adolescenți.

„Eu cred în sufletul pereche, în acea persoană care te iubeşte aşa cum ai nevoie să fii iubit. Ştii, atunci când l-am întâlnit pe Dan, am avut un puternic sentiment de déjà-vu, deşi nu-l mai văzusem niciodată până atunci. Soţul meu este sufletul meu pereche. Şi, uite, nu este dimineaţă în care să nu ne spunem „Te iubesc!“. Împlinirea mea cea mai mare este o căsătorie fericită, plină de dragoste. Cheia unui mariaj fericit este păstrarea chimiei dintre parteneri", a declarat Diana Lăscărescu, în cadrul unui interviu, în 2019.

Ce avere are Dan Șucu

Dan Șucu este unul dintre pionierii afacerilor din perioada post-comunistă în România, intrând în lumea antreprenoriatului în 1993, cu brandul Mobexpert, care la acea vreme avea doar o singură locație.

În prezent, portofoliul lui Dan Șucu include o rețea impresionantă de 26 de magazine, inclusiv în Sofia și Belgrad, și gestionarea a opt fabrici. Cuprinzând aceste realizări, estimările plasează averea sa într-un interval cuprins între 120 și 125 de milioane de euro.

Numele său este o prezență constantă în rândul milionarilor români și este adesea menționat drept "omul care a mobilat România".

