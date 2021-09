Cine este Dana Costea de la „Căsătoriți pe nevăzute” și ce meserie are: „Mi-am dorit să fiu independentă”

In articol:

Experții emisiunii experiment „Căsătoriți pe nevăzute” au format un nou cuplu.

Cine este Dana Costea de la „Căsătoriți pe nevăzute”

Dana Costea și Adrian Jitea dau o șansă unei căsnicii bazate la început doar pe știință.

Dana Costea este din Iași și are 32 de ani. De meserie instructor aerobic, tânăra nu se vede profesând în alt domeniu. „Am terminat o Facultate de Inginerie și Management, dar nu am profesat niciodată în domeniu. Sunt instructor de aerobic, am studionul meu de aerobic pentru că mi-am dorit să fiu independentă. Asta este menirea mea, să fac sport și sunt mândră de mine și de ce am realizat”, a mărturisit Dana Costea în cadrul emisiunii.

„Pe lângă sport mai am două pasiune. Prima este dansul și pe lângă dans îmi place și muzica, talent pe care l-am moștenit de la tata”, adaugă ea.

Dana Costea a povestit la „Căsătoriți pe nevăzute” un episod traumatizant din copilărie, când părinții săi se certau din cauza alcoolului. „Când tatăl meu consuma alcool și avea probloeme cu mama eram destul de mică, în perioada când ești cel mai afectat. În momentele când ei se certau, îmi era frică pentru mama și simțeam nevoia să o protejez. Dar știam că sutn insuficient de puternică și am posibilitatea asta. Mama ne închidea în dormitor și ne spunea să nu ieșim, să nu ni se întâmple ceva. Au divorțat când eu eram la facultate”, a mărturisit Dana Costea.

Regulile emisiunii „Căsătoriți pe nevăzute”

Reality show-ul este un format de televiziune unic, în care oameni singuri vor să-și găsească jumătatea. Elementul inedit constă în metodele științifice prin care aceștia vor fi „potriviți” de experții emisiunii. Cu ajutorul lor, participanții vor întâlni persoane cu care sunt compatibili, cu care se vor căsători, iar apoi își vor putea da seama dacă doresc să rămână sau nu împreună.

„Căsătoriți pe nevăzute”, un format internațional

Emisiunea „Căsătoriți pe nevăzute” este un format international, difuzat în Danemarca, Israel, SUA, Africa de Sud și alte 20 de țări. Reality show-ul este un experiment social care investighează dacă modalitățile tradiționale prin care ajungem la jumătatea perfectă sunt singura opțiune pe care o avem sau dacă între două persoane complet diferite, potrivite exclusiv de știință, poate exista și iubire.

Studiile au arătat că 40% dintre oameni repetă aceleași tipare distructive în relațiile lor de cuplu, iar dintre aceștia, 70% au declarat că doar intervenția specialiștilor și sesiunile de terapie i-au ajutat să aibă o relație mai solidă.

Cu ajutorul unor specialiști în psihologie, psihoterapie, psihosexologie, genetică si relații interumane, concurenții vor trece printr-o serie de teste psihologice, teste de feromoni, atractivitate și chiar teste ADN, pentru ca experții să le găsească sufletul-pereche. Cei doi se vor întâlni pentru prima dată în fața ofițerului Stării Civile, iar după nuntă, vor avea ocazia să se bucure de luna de miere și de timp petrecut împreună pentru a decide ulterior dacă sunt făcuți unul pentru celălalt sau se despart.

Cine sunt cei patru experți de la emisiunea „Căsătoriți pe nevăzute”

Patru experți îi vor ajuta pe participanții la emisiunea „Căsătoriți pe nevăzute” să-și întâlnească iubirea și totul prin intermediul mai multor teste de specialitate. Oana Nicolau, Mircea Iliescu, Taher Sonu și Victor Toriani sunt experții în psihologie și genetică care vor găsi persoanele compatibile dintre toți participanții.

În timp ce emisiunea „Căsătoriți pe nevăzute” este difuzată la televizor, în același interval orar, la Kanal D este difuzat serialul „Doctorul minune” de la ora 20:00, iar începând cu ora 22:30 puteți urmări serialul Nehir.