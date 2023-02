Cine este Daniel Mischie? Biografie: vârstă, studii, carieră. Vezi cum a reușit antreprenorul să devină milionar

In articol:

Cine este Daniel Mischie? Biografie: vârstă, studii, carieră, familie. Vezi cu ce se ocupă unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România.

Cine este Daniel Mischie?

Daniel Mischie are 46 de ani și este CEO și co-fondator al grupului City Grill.

Acesta este de profesie economist. A absolvit Facultatea de Relații Comerciale și Financiar Bancare Interne și Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice, în 2000.

În perioada 2010-2012, Daniel Mischie a urmat cursurile Institutului de Administrare a Afacerilor din București în colaborare cu Kennesaw State University (ASSEBUS), obținând diploma de Executive Master of Business Administration.

Daniel Mischie a început să lucreze în industria ospitalității încă din timpul facultății. Însă înainte de a ajunge lider într-o asemenea companie, a trecut prin toate etapele muncii de jos.

Daniel Mischie [Sursa foto: Facebook]

„Primul job pe care l-am avut a fost responsabil toalete clienți. Am fost foarte impresionat că lucram la o companie multinațională, mai ales la o companie care era proaspăt venită din America. După câteva luni am fost promovat la nivelul de ajutor de ospătar, iar după ce am părăsit acest grup, am lucrat ca asistent manager. Aceasta este perioada care m-a calificat din punct de vedere al formării profesionale pentru această industrie.”, a spus Daniel Mischie.

Din 2004, Daniel Mischie s-a dedicat exclusiv construirii grupului City Grill, alături de Dragoș Petrescu. În prezent, City Grill este unul din cele mai mari lanțuri de restaurante din România, cu o cifra de afaceri de peste 40 de milioane de euro și 1500 de angajați. Acest grup are trei acționari majoritari: Dragoș Petrescu, Daniel Mischie și familia Alecu.

Daniel Mischie [Sursa foto: Facebook]

Daniel Mischie, familie și hobby-uri

Daniel Mischie este un familist convins, un soț iubitor și un părinte responsabil pentru cei trei copii ai săi.

Soția lui Daniel Mischie este medic de familie. Cei doi s-au cunoscut la o nuntă, unde ea era domnișoară de onoare, iar el cavaler de onoare. Între cei doi a fost dragoste la prima vedere.

„Fac parte dintr-o familie tradiționalistă și familia reprezintă un hobby pentru mine. Locuiesc împreună cu soția mea, cei trei copii: Alex, Ioana și Maria, dar și cu mama mea. Cred că a avea trei generații în aceeași casă dă putere și consistență fiecăruia dintre noi”, a mai spus antreprenorul.

Printre hobby-urile preferate ale lui Daniel Mischie se numără se numără competițiile de „half Ironman”, care constă în trei probe: înot, ciclism și maraton.

„Sportul este unul din hobby-urile pe care le-am dobândit în ultima perioadă. Intrând în comunitatea de sportivi, practic am fost inspirat de unii dintre prietenii mei și am creat grupuri de concursuri. Este vorba de half ironman, adică jumătate din distanțele de la ironman. Am participat, iar obiectivul principal a fost să termin. De două ori am participat și am reușit să termin”, a povestit Daniel Mischie.