Cine este, de fapt, Meda de la Puterea dragostei! Legătura cu un celebru vlogger: „Nu știu dacă ea e o actriță atât de bună...”

Meda, noua concurentă din casa Puterea dragostei, a declarat încă de la intrarea în casă că le cunoaște pe Mariana, Alexandra și Adriana. Blondina i-a luat pe toți prin surprindere atunci când l-a luat pe Nicos și a început să plângă. Se pare că noua concurentă ascundă o poveste de dragoste neîmplinită, pe care speră să și-o ducă la bun sfârșit.

Vloggerul Denis Petcu a postat în urmă cu puțin timp un videoclip în care a vorbit despre legătura pe care o are cu Meda, cât și ce legătură există între ea și ceilalți concurenți El a dezvăluit că cei doi sunt amici, iar Meda i-a povestit cât de mult a suferit că Nicos s-a cuplat cu Alexandra. Vloggerul susține că are poze cu noua concurentă în timp ce plângea din cauza lui Nicos.

„Meda a intart în casa Puterea dragostei și l-a luat pe Nicos în brațe. Hai să vă povestesc ceva. În perioada în care Alexandra s-a cuplat cu Nicos, eu vorbeam cu Meda. Am conversații, am poze când îmi dădeam că plâge. Nu am crezut, mă gândeam că o fi într-o depresie și cine știe ce se întâmplă. Ea i-a spus lui Alexandra: „Dacă tu ai vrea să ai o relație cu Nicos, încercați să aveți o relație”. I-a zis gândindu-se că nu va face treaba asta, dar Alexandra nu are scrupule. Nu contează dacă e prietenă, soră, frate, ea calcă pe cadavre ca să îi fie bine. Nu credeam până când am văzut-o în emisiune cu cât foc se uita la Nicos. A început să plângă. Nu știu dacă ea e o actriță atât de bună încât să facă treaba asta”,a dezvălui vloggerul Denis Petcu.

Meda este noua concurentă din casa Puterea dragostei[Sursa foto: Instagram]

Mariana de la Puterea dragostei, dansatoarea în show-uri erotice?! „Rămânea în sânii goi”

Vloggerul a vorbit și despre legătura dintre Meda și Mariana.

Noua concurentă a dezvăluit în cadrul emisiunii că o cunoaște pe Mariana pentru că au lucrat împreună ca dansatoare. Denis Petcu a mărturisit că dansurile pe care Meda le prestează sunt, în mare parte, dansuri și show-uri erotice. (