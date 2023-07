Cine este Diana, noua concurentă de la Bravo, ai stil! Tânăra vine din Republica Moldova

In articol:

Bravo, ai stil a primit cu brațele deschise o nouă concurentă. Iată cine este Diana, tânăra care luptă pentru titlul de cea mai stilată femeie din România! Aceasta vine tocmai din Republica Moldova.

Cine este Diana, noua concurentă Bravo, ai stil!

Diana Vulturu, în vârstă de 27 de ani, este cea mai recentă concurentă de la Bravo, ai stil! 2023. Tânăra a venit în cadrul show-ului de modă cu gândul să pună mână la titlul de cea mai stilată femeie din România, dar și pe premiul cel mare în valoare de 100.000 de lei.

Diana și-ar fi dorit să accepte provocarea Bravo, ai stil! Încă din primul sezon, fiind convinsă de abilitățile sale stilistice, însă abia acum și-a făcut curaj. Tânăra este pasionată de haine, însă în trecut a lucrat într-un domeniu total diferit. Primele venituri au fost încasate din job-ul pe care la avut la Camera Deputaților, însă a renunțat, întrucât nu îi plăcea rutina și a vrut ceva mult mai activ și care să o provoace zi de zi.

„Am lucrat în Parlamentul României, la Camera Deputaților. Știți cum e în Parlament, muți hârtia dintr-o parte în alta. Nu mi-a plăcut să lucrez acolo. Mie nu-mi place să stau într-un singur loc.

Mie nu-mi place să stau la birou. În prezent, sunt model pentru un site de încălțăminte, dar mai pozez și pentru alte site-uri de îmbrăcăminte”, a declarat Diana Vulturu, conform libertatea.ro.

Noua concurentă este din Republica Moldova, Chișinău, și a venit în București în urma unui contract, pentru a face muzică. În cadrul competiției Bravo, ai stil!, Diana își dorește să propună cât mai multe ținute pe care le pot purta și persoanele obișnuite, la diferite evenimente.

„Sunt Diana, am 27 de ani, sunt din Chișinău și am venit la Bravo, ai stil ca să experimentez mai mult și să ies din zona mea de confort pentru că m-am săturat deja de stilul meu.

Eu am venit la București să fac muzică, în urma unui contract. Toată lumea din Chișinău știe că eu sunt cântăreață și am vrut aici, să mă promovez! Când am văzut că s-a deschis casting, mama a zis să merg și eu să încerc.

Aș vrea să aduc aici niște ținute pe care ar putea să le poarte și oamenii de rând la un eveniment, nu consider că dacă pui 100 de chestii pe tine este artă”, a mărturisit concurenta de la Bravo, ai stil!

Cine este Diana, noua concurentă de la Bravo, ai stil! Tânăra vine din Republica Moldova [Sursa foto: Instagram]

Diana Vulturu este activă în mediul online

Noua concurentă de la Bravo, ai stil! 2023 este foarte activă în mediul online, cu o comunitate de peste 27.800 de urmăritori.

Tânăra îi încurajează pe fanii săi să o voteze și să o susțină în cadrul competiției pentru a avea șanse mai mari să ajungă în marea finală și chiar să pună mâna pe premiul cel mare.

„Doar voi mă puteți ajuta să rămân cât mai mult în competiție. Vă iubesc pe toți și vă mulțumesc din toată inima pentru mesajele frumoase”, a scris Diana Vulturu pe rețelele de socializare.