Cine este doamna Mari de la Mireasa - Urzeala soacrelor. Ce noră își dorește mama lui Liviu Olteanu de la Mireasa 2021

Mari este mama concurentului Liviu Olteanu de la Mireasa 2021. Ea va participa la emisiunea Urzeala soacrelor, prezentată de Gabriela Cristea, unde va comenta parcursul fiului său în căutarea unei viitoare soții.

Cine este mama Mari de la Urzeala soacrelor

La intrarea în competiția Mireasa 2021, Mari, mama lui Liviu Olteanu, a mărturisit că și-a dorit cu ardoare un băiat și își consideră fiul special. „Cea mai mare dorință a mea a fost să am un băiat și Dumnezeu mi-a ascultat această dorință. Oamenii vor vedea cât de special ești”, declara Mari.

Mai mult, mama lui Liviu Olteanu a dezvăluit cum trebuie să fie viitoarea soție a fiului său. Tot ce își dorește este ca băiatul ei să fie fericit alături de partenera sa. „Nora ideală ar trebui să fie o fată bună, cuminte, frumoasă și blând”, a mai spus ea.

Până în acest moment, Mari este cea mai votată mamă din competiția Mireasa 2021, sezonul 3.

Liviu Olteanu de la Mireasa 2021, dezvăluiri despre mama lui, Mari

Liviu Olteanu este un bărbat credincios, familist și se declară îndrăgostit de muzică. Concurentul de la Mireasa 2021 este cântăreț de meserie, iar vocea a moștenit-o de la mama sa. El a urmat Seminarul Teologic și își dorește să devină preot, motiv de îngrijorare pentru tânăr care se teme să nu fie judecat de telespectatori că a ales să participe într-o emisiune televizată pentru a-și găsi jumătatea.

„Mă numesc Ionuț Liviu Olteanu, am 33 de ani, sunt din Giurgiu. Am avut o relație foarte apropiata cu bunica, ea mi-a insuflat despre Dumnezeu. În cartierul în care am copilărit eu era Seminarul Teologic, am cunoscut băieți de acolo, îmi plăcea cum erau ei. Pentru a deveni preot trebuie să fiu căsătorit”, a spus Liviu Olteanu la Mireasa.

Dragostea pentru muzică i-a fost insuflată de către părintele său. „Mama cânta încă de mic, m-am îndrăgostit și eu de muzică și am început să cânt. Am decis să fac din această pasiune un job”, a mai spus concurentul.

Liviu Olteanu e convins că e momentul să se căsătorească și vrea mult să-și întemeieze o familie. Despre viitoarea soție spune că trebuie să fie credincioasă, să îl susțină și să-l înțeleagă. La o fată se uită să aibă acel ceva care să-i placă lui, nu caută un tipar anume. „N-am un tipar de femeie, însă trebuie să aibă un acel ceva să mă atragă. Trebuie să fie credincioasă, înțelegătoare, nu foarte geloasă”, a spus Liviu Olteanu de la Mireasa.

Gabriela Cristea prezintă Urzeala soacrelor la Antena Stars

Gabriela Cristea va fi gazda unei noi emisiuni TV, pe Antena Stars, care va debuta luni, 29 martie, de la ora 19:00 şi se va difuza de luni până vineri. Emisiunea Urzeala soacrelor vine în completarea reality show-ului Mireasa, de la Antena 1, emisiune prezentată de Simona Gherghe.

Prezentatoarea TV şi invitaţii săi vor dezbate cele mai importante subiecte din casa Mireasa și vor răspunde întrebărilor venite din telespectatorilor. De-a lungul timpului, Gabriela Cristea a prezentat formate matrimoniale, la Kanal D şi la Antena Stars.