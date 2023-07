In articol:

Cine este Doina Teodoru din serialul „Camera 609”. Celebra actriță a primit un rol important în noua comedie romantică. Iată despre ce este vorba.

Cine este Doina Teodoru din serialul „Camera 609”

Doina Teodoru s-a născut pe data de 15 noiembrie 1989, în Galați. Actrița a absolvit Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin” din Galați iar în 2012 „Universitatea de Arte Teatrale și Cinematografie” din București.

În 2017, Doina Teodoru a câștigat premiul cel mare al unei emisiuni de televiziune, datorită numerelor sale ingenioase. A făcut echipă cu Chef Cătălin Scărlătescu, iubitul ei, la America Express 2023, unde a ieșit pe locul al treilea.

Pe parcursul carierei sale, Doina Teodoru a avut mai multe roluri în piese de teatru și filme precum Detectiv fără voie (2001), Happy Meal (2011)- Lara, Love Locker (2016)- Rita, Băieți de oraș (2016)- Renatta, See You Soon (2019)- Sabine Trailer, Love Sorry (2022).

În prezent, Doina Teodoru locuiește la București, împreună cu iubitul ei, Cătălin Scărlătescu. Participarea la America Express i-a unit și mai mult pe cei doi, iar diferența de vârstă dintre ei nu constituie o problemă.

„Cred că am făcut niște pași foarte mari alături de Cătălin prin această emisiune. Ne-am cunoscut mult mai bine, ne-am speriat unul de altul, ne-am bucurat unul de altul. Ne-a întărit această experiență.

Mi se pare că acum comunicăm mult mai ușor unul cu altul. Desigur, mai e de lucru, ca în orice relație. Tot timpul e de lucrat și construit. , a declarat Doina Teodoru în cadrul unui interviu.

Citește și: ”Ce poți să îți dorești mai mult” Doina Teodoru, entuziasmată după ce a aflat că va intra în rolul de mamă. Iubita lui Cătălin Scărlătescu a vorbit despre noul proiect din viața ei

Cine este Doina Teodoru din serialul „Camera 609”. Vezi ce rol interpretează iubita lui Cătălin Scărlătescu [Sursa foto: Instagram Doina Teodoru]

Citeste si: Iubitul Andreei, mărul discordiei dintre ea și Iris! Roșcata a fost prima care a comentat despre întârzierea Andreei: „A dormit și ea o noapte la iubi și a avut o noapte productivă”- kanald.ro

Citeste si: GALERIE FOTO| Cum arată Eva, avocata corporatistă care își caută soț pe TikTok. Oferă o recompensă substanțială- stirileprotv.ro

Doina Teodoru apare în „Camera 609”

Doina Teodoru, celebra actriță care a impresionat o țară întreagă cu numerele sale de stand-up, va juca alături de Lucian Ionescu în serialul „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”.

Actrița a primit rolul Adinei Balti, sora Evei (protagonistă), o tânără care până la vârsta de 19 ani deja se căsătorise şi adusese pe lume un copil.

Pentru a-şi putea întreţine familia a avut numeroase joburi temporare, însă i s-a umplut paharul atunci când şi-a prins soţul într-o aventură cu o altă femeie. A luat decizia să se mute la mama ei şi să divorţeze. Asta deşi încă e îndrăgostită de bărbatul care i-a oferit un copil.

„M-am îndrăgostit de Adina de la prima lectură. Încă de la casting mi-am dat seama că am de-a face cu un personaj colorat. E un contrast foarte frumos între ce este și ce vrea să pară.

La prima mână, ai spune că este un personaj de comedie. Dar forând mai adânc, observi că există foarte multe straturi acolo. Adina e fiică, soră, mamă și soție.

Ce poți să îți dorești mai mult într-o astfel de conjunctură? Am intrat în posesia unui personaj cărnos, cum ne place nouă să spunem și sunt foarte fericită!”, a dezvăluit Doina Teodoru.

Citește și: Lili Sandu și-a lăsat colegii de platou fără cuvinte! Ce a putut să spună despre Florin Piersic în direct. Au crezut că nu aud bine: "Depinde ce înțelegi tu prin asta"

Program Kanal D

Citeste si: „Eu nu milogesc niciun ban la nimeni. Nu pot să îmi mișc mâinile, nu pot să mă duc la muncă și am doi copii de crescut.” Dana Roba, jignită după ce a cerut bani pentru operații- kfetele.ro

Citeste si: Barem Titularizare 2023. Rezolvările corecte sunt disponibile pe EDU.ro!- stirilekanald.ro

Citeste si: "Eu nu milogesc niciun ban la nimeni. Sunt într-o stare critică și nu pot să mă mișc cu mâinile mele". Dana Roba a stârnit o mulțime de reacții dure după ce a cerut bani pentru operații. Ce acuzații i-au făcut oamenii- radioimpuls.ro

Program Kanal D

Kanal D aduce pe micile ecrane un nou serial turcesc intitulat "Melek", care poate fi urmărit de luni până miercuri, de la ora 20:00.

„Melek” are la bază o intrigă complexă de familie și evidențiază tradițiile unei comunități. Povestea este prezentată prin intermediul unor actori extrem de talentați, iar serialul explorează situații de viață pline de dramatism și sensibilitate.

Tot pe Kanal D, fanii serialelor turcești pot viziona „Destăinuri”, numele original „Kirmizi Oda”, în fiecare luni, la 22:30, imediat după serialul Melek.

„Destăinuiri” este un serial cu încărcătură emoțională uriaşă, care ilustrează trăirile și poveștile femeilor într-un moment în care lumea începe să înțeleagă provocările cu care se confruntă cele care trăiesc o viață limitată într-un sistem patriarhal.

Actrița Binnur Kaya o interpretează pe Manolya, terapeutul șef al cabinetului, în serialul Destăinuiri. Este o femeie puternică și încrezătoare, respectată de colegi și de clienții cabinetului.

Manolya vrea să își ajute pacienții să își deschidă sufletul și să vorbească chiar și despre cele mai traumatizante experiențe și îngrijorătoare gânduri. În spatele atitudinii sale sigure din birou, este defapt o femeie interiorizată, care ascunde multe secrete și propriile-i drame.

Surse: tvmania.ro, gandul.ro