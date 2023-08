Cine este Edward Sanda? Biografie: vârstă, studii, carieră, familie. Este căsătorit cu Cleopatra Stratan

In articol:

Cine este Edward Sanda? Biografie: vârstă, studii, carieră, familie. Află totul despre începutul poveștii de dragoste dintre Edward Sanda și Cleopatra Stratan.

Cine este Edward Sanda

Edward Sanda s-a născut pe data de 11 iulie 1997, la Caracal, unde a și copilărit. Este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de la noi din țară.

Încă din copilărie, Edward și-a descoperit pasiunea pentru muzică. La doar 10 ani, artistul a început să cânte ca toboșar în mai multe formații de muzică rock. Din dorința de a cânta la mai multe instrumente, a vrut să studieze singur și astfel a descoperit, treptat, frumusețea fiecăruia.

De-a lungul timpului, Edward Sanda a participat la mai multe concursuri și festivaluri de muzică, unde s-a remarcat datorită vocii sale deosebite.

Edward Sanda a absolvit Liceul de Muzică „George Enescu” din București, iar mai târziu, a urmat cursurile Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București.

Edward Sanda s-a căsătorit cu Cleopatra Stratan pe data de 14 august 2021.

Edward Sanda are o carieră de succes în lumea muzicii

Artistul Edward Sanda a avut un parcurs impresionant în lumea muzicii. Deși a început să cânte la tobe, la doar 10 ani, a evoluat ca solist, având o voce deosebită. În plus, acesta este și producător muzical.

În anul 2017, Edward Sanda a primit trofeul Media Music Awards – Best Shazam pentru „Doar pe a ta”.

Și cea de-a doua piesă lansată cu Ioana Ignat, „În palma ta”, a ocupat primul loc în topuri și a înregistrat peste 45 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Discografie Edward Sanda:

2016- „Mai buni” (feat. JO & Nadir)

2017- „Doar pe a ta” (feat. Ioana Ignat)

2018- „Haine scumpe”, „Iubito” (feat. Lupii), „Nicio zi fǎra tine”, „În palma ta” (feat. Ioana Ignat), „Pe drum” (feat. Andreea Bălan), „Cozonac”( feat. Cleopatra Stratan)

2019- „Inimi Pierdute”, „Nimeni ca noi”, „Milioanele de suflete” (feat. Amna)

2020- „Vintage” (feat. Lidia Buble), „Univers”, „Dragoste vă rog!” (feat. Cleopatra Stratan)

2021- „Cum să uit” (feat El Nino).

Edward Sanda este căsătorit cu Cleopatra Stratan

Edward Sanda este căsătorit cu Cleopatra Stratan, fiica lui Pavel Stratan. Cei doi s-au cunoscut cu mult timp în urmă, la Caracal, atunci când artista era doar un copil.

După 6 ani, s-au reîntâlnit la studio și s-au îndrăgostit iremediabil. Cleopatra Stratan a fost cerută în căsătorie de Edward, atunci când a împlinit 18 ani.

Deși foarte multe persoane nu au crezut în relația lor, cei doi artiști s-au căsătorit pe 14 august 2021 și de atunci sunt de nedespărțit.

„Noi ne-am întâlnit cu mult timp în urmă la Caracal. Și cu trei ani în urmă, când ea a venit aici, după șase ani de la acel eveniment, eu nu am mai recunoscut-o.Eu o știam mică.

Am avut un șoc frumos. Atunci s-a aprins marea flacăra care nu se va stinge niciodată. A fost dragoste la prima vedere. Noi eram bine înainte de a fi împreună, noi semănăn foarte tare sufletește și nu are cum să nu fie bine.

Ea mi-a zis că tatăl ei a simțit că noi vom fi împreună cu un an în urmă ca noi să formăm un cuplu. Fiecare vis de-al ei obișnuia să și-l scrie pe o foaie.

A scris pe plan profesional până a ajuns la mine și a zis că: eu o să fiu cu Edward Sanda. Am rămas mut de uimire când am aflat, nu am mai știut ce să zic”, a declarat Edward Sanda.

Surse: ro.wikipedia.org, redactia.ro