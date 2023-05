Cine este Elena Ciot Monda de la Chefi la cuțite 2023. Concurenta a fost cooptată în echipă de Cătălin Scărlătescu

In articol:

Cine este Elena Ciot Monda de la Chefi la cuțite 2023. Concurenta face parte din echipa lui Chef Scărlătescu, în sezonul 11.

Cine este Elena Ciot Monda de la Chefi la cuțite 2023

Elena Ciot Monda de la Chefi la cuțite 2023 are 48 de ani și vine din Mijlocenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud. După ce a trecut de preselecții și faza de bootcamp, bistrițeanca a fost acceptată de Cătălin Scărlătescu în echipa sa de la Chefi la cuțite, sezonul 11.

Concurenta de la Chefi la cuțite, sezonul 11, este pasionată de iile românești și deține o colecție impresionantă pe care o păstrează cu sfințenie.

„Am o mică afacere de familie, un mic magazin alimentar pe care îl administrez împreună cu soțul. Promovăm produsele tradiționale de la noi din zonă. Vindem ardei, gogoșari, vinete, produse care se cultivă la noi în Bârgău. Este și fabrică de sucuri, vindem sucuri naturale. Avem un olar care face oale din lut strașnice.

Am fost prin străinătate foarte mulți ani. Am fost prin Ungaria, Germania, Spania la lucru cu soțul... Am două fete. Port ia românească cu mândrie și recondiționez tot ce se poate, asta e ca o pasiune, ca un hobby”, a povestit concurenta în preselecții.

Elena Ciot Monda de la Chefi la cuțite 2023 [Sursa foto: Facebook Chefi la Cuțite]

