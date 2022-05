Cine este Emanuel Ion, semifinalistul de la Românii au Talent 2022. Andra a trimis concurentul în semifinală

In articol:

Cine este Emanuel Ion, semifinalistul de la Românii au Talent 2022. Andra a apăsat butonul auriu, care l-a trimis pe concurent direct în semifinala de la Românii au Talent, sezonul 12.

Cine este Emanuel Ion, semifinalistul de la Românii au Talent 2022

Emanuel Ion are 16 ani și vine din satul Nazarcea, județul Constanța. Semifinalistul de la Românii au Talent, sezonul 12, este nevăzător din naștere, însă are un dar deosebit, acela de a cânta la instrumente muzicale.

Emanuel Ion, primul Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Citeste si: Când are loc FINALA Românii au Talent 2022? Vezi cine sunt concurenţii care s-au calificat în galele live

”Eu sunt nevăzător din naștere și evit să arăt asta, vreau să fiu un băiat normal. Niciodată nu am vrut să mă țin de umărul altcuiva. Eu nu caut milă, vreau ca lumea atunci când mă vede să stea cu mine de vorbă, nu pentru că sunt nevăzător. Mie nu îmi plac astea, chiar dacă nu văd, eu sunt un copil normal.

La vârsta de doi ani, părinții mei abia și-au dat seama că eu nu văd, până atunci ei nu au știut că eu nu văd. Alergam prin casă și efectiv am intrat într-o mobilă cu capul. Știu că în ziua aia am leșinat din cauza asta. Doctorii au spus că eu nu am șanse să văd, dar spre uimirea mea și a tuturor, pe măsură ce am crescut, vederea mea a evoluat, iar acum pot să disting umbreu și marea pot să o zăresc pentru că este mai închisă la culoare față de nisip, cel puțin așa văd eu”,

a povestit Emanuel.

Emanuel Ion, primul Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Pe lângă orgă, Emanuel poate cânta la diverse instrumente muzicale. Semifinalistul de la Românii au Talent 2022 a mărturisit că deși nu vede, poate să cânte, fiindcă simte instrumentele muzicale.

Citeste si: Ce se intampla daca pui sare in colturile camerei. Efectul uimitor apare dupa 7 zile- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

”Dumnezeu a pus în mine acest dar de a cânta, nu doar la orgă, la mai multe instrumente muzicale. Atunci când luam un instrument în mână, parcă știam deja să cânt la el. Cânt la chitară, pian, chitară bas, acordeon, fluier, muzicuță, tobe și trompetă, toate după ureche.

Eu simt clapele atunci când cânt, deși nu le văd. Cânt la pian de la vârsta de patru ani și mi s-au învățat degetele unde sunt notele”, a mai spus Emanuel.

Citeste si: Cine este Zametheea, semifinalista de la Românii au Talent 2022. Concurenta i-a impresionat pe jurați în audiții

Andra a dat Golden Buzz la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Andra a apăsat pe butonul auriu la Românii au Talent 2022

Cei patru jurați de la Românii au Talent, sezonul 12, au rămas impresionați de talentul concurentului nevăzător, însă Andra a fost cea care a apăsat butonul auriu și l-a trimis pe Emanuel, direct în semifinala competiției.

”Eu cred Emanuel că tu deja ți-ai construit o lume a ta care e posibil să fie mult mai frumoasă decât lumea pe care o vedem noi pentru că este exact așa cum o simți tu și cum îți place ție cel mai mult. E admirabil că ți-ai găsit acest drum, care exista pentru tine, era pus deoparte, iar tu dovedești că nu numai ești un băiat talentat, ci și un băiat inteligent pentru că ai găsit foarte din timp acest drum”, a spus Andi Moisescu.

”L-am ascultat pe Emanuel și în timp ce cânta, îmi imaginam un băiat care a venit legat la ochi să facă spectacol. Gândiți-vă la imaginea asta, că practic el a venit legat la ochi. Eu în fața momentelor de genul ăsta, care mă lasă total fără niciun cuvânt, pot doar să mă bucur pentru concurent și să îl răsplătesc cu ce am mai bun”, a spus Andra, după care a apăsat Golden Buzz.

După ce a apăsat pe butonul auriu, Andra s-a dus pe scenă și l-a îmbrățișat pe Emanuel, care izbucnise în lacrimi de fericire.

”Eu am fost așa de emoționată când am apăsat butonul, evident că m-am dus pe scenă și l-am luat în brațe și i-am mulțumit pentru ce ne-a oferit. Mă bucur că am apăsat acest buton și că am putut să îl fac fericit. E un exemplu, e un mesaj tare frumos pentru oamenii care au căzut și nu mai știu să se ridice”, a mai spus Andra.

Citeste si: Cine este Raluca Răducanu, semifinalista de la Românii au Talent 2022. Concurenta este cunoscută sub numele de ”Fata cu vioara”

Andra a dat Golden Buzz la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Cine sunt concurenţii din semifinala Românii au Talent 2022

Din cei peste 300 de concurenţi, doar 24 de concurenţi au ajuns în cele două semifinalele live de Românii au Talent 2022. Nouă dintre aceştia au trecut direct în semifinale, fiindcă au primit Golden Buzz din partea unui jurat sau prezentator, iar ceilalţi 15 semifinalişti au fost aleşi riguros de către juraţii şi prezentatorii emisiunii.

Cei NOUĂ concurenţi care au fost trimişi direct în SEMIFINALĂ fiindcă au primit GOLDEN BUZZ sunt: Alexandra Croitoru, Gabriela Dincă, Aurel Niamțu, Darius Mabda, Bianca Mihalcea, Martina Meola, Raisa Radu, Alex Dowis și Emanuel Ion.

Cei 15 care au fost aleşi de către juriu şi prezentatori pentru a merge mai departe în SEMIFINALĂ sunt: X-treme Brothers, Alex Furman, Raluca Răducanu, Duo Gemini, DJ Hugo Arthur, Marius Mateș, Ana Maria Mircea, Eva Nicolescu, Sandeep Kale, Ionela Marin, Zametheea, Mihail Kovali, Elvis Constantin Asan, Bianca Ciocârlan și Anamaria Buțurca.