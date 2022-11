Cine este fiul fostului arbitru Adrian Porumboiu. Se numără printre cei mai de succes regizori de la Cannes

In articol:

Cine este fiul cel mare al lui Adrian Porumboiu. Află câți copii are fostul arbitru Adrian Porumboiu și ce meserie au ales să urmeze fiecare!

Cine este fiul fostului arbitru Adrian Porumboiu

Adrian Porumboiu și soția sa, Viorica Porumboiu, au împreună doi copii: pe Corneliu și Octavian Porumboiu. Fiul cel mare, Corneliu, se numără printre cei mai de succes regizori de la noi din țară, iar Octavian, fiul cel mic al lui Adrian Porumboiu, a absolvit cursurile Facultății de Relații Internațional, urmând apoi un master în Elveția, iar în prezent se ocupă de afacerile familiei.

Fiul cel mare al lui Adrian Porumboiu nu i-a moștenit pasiunea tatălui său pentru fotbal și nici pentru afaceri, ci s-a orientat spre cinematografie.

În prezent, Corneliu Porumboiu, fiul lui Adrian Porumboiu, este unul dintre cei mai de succes regizori români. Cel mai recent film regizat de el, „La Gomera” a fost selectat în competiția oficială pentru Palme D’Or la Cannes 2019, cu „Comoara” a câștigat Premiul Un Certain Regard în 2015, cu „Polițist, adjectiv” a câștigat Premiul Juriului Un Certain Regard și Premiul FIPRESCI, în 2009, iar pentru „A fost sau n-a fost” a primit Premiul Golden Camera, tot la Cannes, în 2006, scrie culturaladuba.ro.

Cum și-a descoperit fiul lui Adrian Porumboiu pasiunea pentru cinematografie

Corneliu Porumboiu a mărturisit, în cadrul unui interviu pentru life.ro, că persoana care i-a stârnit pasiunea pentru cinematografie a fost vărul său, care l-a dus pentru prima dată la cinematecă.

„Pe la 19 ani. Studiam aici, la București, la ASE, nu-mi plăcea deloc și la un moment dat, un verișor de-al meu m-a dus întâmplător la Cinematecă. Vărul meu trebuia să plece în Canada și s-a simțit dator, responsabil pentru mine, eu venit de la Vaslui și a vrut să-mi arate niște locuri importante din București. Unul dintre locurile acestea a fost Cinemateca, unde am văzut „La Dolce Vita” al lui Fellini. Mi-a plăcut foarte mult și apoi am început să mă duc singur. După câțiva ani de Cinematecă am spus că-mi place foarte mult treaba asta cu filmele și vreau să încerc să fac și eu.”, a declarat Corneliu Porumboiu, fiul lui Adrian Porumboiu.

Cine este fiul fostului arbitru Adrian Porumboiu. Se numără printre cei mai de succes regizori de la Cannes [Sursa foto: Facebook]

