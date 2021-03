Cine este Gabriela Prisăcariu, logodnica lui Dani Oţil? Cei doi vor avea un copil împreună

In articol:

Cine este Gabriela Prisăcariu, logodnica lui Dani Oţil? Frumoasa blondină îl va face tătic în acest an pe celebrul prezentator TV.

Cine este Gabriela Prisăcariu, logodnica lui Dani Oţil?

Gabriela Prisăcariu, logodnica lui Dani Oţil, este un topmodel de succes, care a intrat în atenţia publicului după ce s-a aflat de relaţia pe care o are cu prezentatorul TV. Recent, cei doi îndrăgostiţi au anunţat că vor deveni părinţi.

Gabriela Prisăcariu este cu 10 ani mai tânără decât Dani Oţil, însă vârsta este doar un număr şi nimic nu poate sta în calea iubirii.

Gabriela Prisăcariu, logodnica lui Dani Oţil[Sursa foto: Instagram]

Gabriela s-a remarcat în lumea showbizz-ului odată cu participarea la emisiunea „Supermodels by Cătălin Botezatu”. Ea a fost printre concurentele apreciate de marele designer de modă, dar şi cea mai controversată, care a intrat în polemici cu celelalte participante.

Pe atunci, colegii o numeau „Scorpia” din cauza obsesiei sale pentru curăţenie. Gabriela a explicat că nu poate suporta nici măcar o scamă sau un fir de păr pe covor, motiv pentru care îşi teroriza colegele cu această problemă, relatează okmagazine.ro.

Totodată, Gabriela Prisăcariu a participat la emisiunea "Te vreau lângă mine", de la Kanal D.

"Bărbaţii caută, în general, femei proaste. Până acum nu mi-am găsit jumătatea şi nici nu caut. Am fost cu bărbaţi care mi-au dat papucii pentru că s-au gândit că sunt şi frumoasă, şi mai am şi ceva în cap, aşa că înainte să îi părăsesc eu, au preferat să facă ei pasul ăsta", a spus Gabriela Prisăcariu în urmă cu ceva timp, înainte să îl cunoască pe Dani Oţil.

Gabriela Prisăcariu, logodnica lui Dani Oţil[Sursa foto: Instagram]

Gabriela Prisăcariu şi Dani Oţil vor deveni părinţi

Gabriela Prisăcariu şi Dani Oţil au anunţat de curând că vor deveni părinţi. Prezentatorul TV a făcut anunţul printr-o postare pe reţelele de socializare.

"Pt toți cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: cand faceți un copil...Pt toți cei care au ceva cu pătrățelele noastre...Pt toți cei care merg cu bebelușii 10-12 ore cu avionul, ca sa vada si bebelușii insule...Pt toți...hai ca am glumit...nu pt voi... Ci pentru noi...o sa avem un copil. Am decis sa spun aici, pt ca in curând mi se va vedea burta si se vor face speculații. Promit sa ma refac repede", a scris prezentatorul TV pe reţelele de socializare.

Gabriela Prisăcariu, logodnica lui Dani Oţil[Sursa foto: Instagram]

Gabriela Prisăcariu şi Dani Oţil s-au logodit cu un an în urmă

După un an de relaţie, Gabriela Prisăcariu şi Dani Oţil s-au logodit, asta se întâmpla în 2020, atunci când cei doi îndrăgostiţi se aflau într-o vacanţă în Mexic. Însă, pandemia de coronavirus i-a împiedicat pe cei doi porumbei să îşi organizeze nunta de vis.