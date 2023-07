Cine este Gabriela Vrînceanu Firea. Biografie: studii, parcurs profesional, familie. Află totul despre soția lui Pandele

In articol:

Cine este Gabriela Vrînceanu Firea. Iată detalii interesante despre parcursul profesional, dar și familia fostei jurnaliste!

Cine este Gabriela Vrînceanu Firea

Gabriela Firea, născută Gabriela Vrânceanu, pe 13 iulie 1972, în Bacău, România, are vârsta de 51 de ani și este o politiciană și fostă jurnalistă română. Din 25 noiembrie 2021, ea ocupă funcția de ministru al Familiei și Egalității de Șanse în guvernul condus de Nicolae Ciucă. Gabriela Firea este membră a Partidului Social Democrat (PSD).

În cariera sa politică, Gabriela Firea a deținut mai multe poziții importante. Între anii 2016 și 2020, a fost Primar general al Municipiului București. De asemenea, a fost senator în legislaturile 2012-2016 și 2020-2024, reprezentând același partid, Partidul Social Democrat (PSD).

Înainte de a intra în politică, Gabriela Firea a lucrat și ca jurnalistă. Ea a ocupat funcții precum consilieră pentru relații publice și imagine a premierului Mugur Isărescu în ianuarie 2000. A fost, de asemenea, purtătoare de cuvânt și secretar de stat, șefă a Departamentului pentru Comunicare din cadrul Guvernului condus de Mugur Isărescu în perioada februarie-decembrie 2000.

Citește și: Cine este Ligia Gheorghe, apropiata Gabrielei Firea. Consiliera este implicată în scandalul de la azilul de bătrâni

Gabriela Vrînceanu Firea își sărbătorește ziua de naștere. Biografie: studii, parcurs profesional, familie [Sursa foto: Facebook]

Gabriela Vrînceanu Firea, studii și familie

Gabriela Vrânceanu Firea s-a născut în Bacău și este al doilea dintre cei patru copii ai familiei Vrânceanu. Mama sa, Veronica, a fost vânzătoare, iar tatăl său a lucrat ca muncitor necalificat pe șantier.

Gabriela are două surori, Nela și Angelica, și un frate, Ionel.

Citeste si: „Arată oribil”. Comentariul care l-a scos din sărite pe Culiță Sterp. Ce detaliu a fost taxat dur de fanii lui- kanald.ro

Citeste si: Ce au găsit polițiștii într-o sacoșă aflată pe bancheta din spate a unui Audi. Șoferul de 23 de ani este acum cercetat| FOTO- stirileprotv.ro

Școala primară a urmat-o la Școala generală nr. 8 din cartierul Letea, Bacău. A absolvit Liceul Industrial nr. 1 Bacău și a continuat studiile la Facultatea de Litere a Universității din București, specializându-se în Bibliologie și Știința Informării și absolvind în promoția din 1997. Pentru a-și completa educația, a urmat cursuri postuniversitare și academice la Academia de Studii Economice, axate pe mecanisme valutare și fiscale internaționale, management bancar și bursier, precum și un curs de brokeraj.

În 2010, Gabriela Vrînceanu Firea și-a obținut doctoratul în economie la Academia de Studii Economice din București, însă și-a întrerupt programul de pregătire doctorală pentru a se dedica responsabilităților funcției de primar.

Citește și: Mama "adoptivă" a Gabrielei Cristea a recunoscut totul fără rețineri, după ce prezentatoarea a fost acuzată că a venit băută la emisiune. Ce face aceasta de câte ori vine în vizită la ea: „Îmi cere să bea o bere rece”

Gabriela Vrînceanu Firea își sărbătorește ziua de naștere. Biografie: studii, parcurs profesional, familie [Sursa foto: Facebook]

Gabriela Vrînceanu Firea s-a recăsătorit la câteva luni de la moartea fostului soț

Gabriela Vrînceanu Firea și Răzvan Firea au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 17 ani. Cei doi s-au cunoscut în anul 1993, pe vremea când politiciana era în facultate, iar la doi ani distanță au devenit părinții lui Tudor.

De-a lungul anilor, Răzvan Firea a suferit de mai multe boli, însă în 2010 și-a găsit sfârșitul din cauza unui atac cerebral. Ca omagiu, Gabriela Vrînceanu Firea a decis să nu renunțe niciodată la numele de „Firea”.

Citeste si: „Eu nu milogesc niciun ban la nimeni. Nu pot să îmi mișc mâinile, nu pot să mă duc la muncă și am doi copii de crescut.” Dana Roba, jignită după ce a cerut bani pentru operații- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 14 iulie 2023. Ce mare sfânt este celebrat vineri- stirilekanald.ro

Citeste si: Mihai Bendeac ascunde un secret puțin cunoscut. Actorul a povestit că se confruntă de mai mulți ani cu o afecțiune gravă: "Am un singur gând ce mă ajută să lupt cu boală asta sinistră"- radioimpuls.ro

Politiciana și-a refăcut viața la doar 8 luni de la moartea primului soț, iar în doar 3 săptămâni, Florin Pandele a cerut-o în căsătorie. Cei doi au împreună 13 ani și 2 copii.

"Doar cine trece printr-un astfel de moment poate să înțeleagă. Eu nu îi condamn pe cei care m-au pus atunci la zid, pentru că și eu, recunosc, dacă aș fi văzut o astfel de situație cred că aș fi fost mai aspră. Nici eu nu aș fi crezut și dacă mi-ați fi spus că se va întâmpla așa ceva în viața mea realmente nu aș fi crezut și aș fi spus că citați dintr-o carte de science fiction.

Așa a fost viața, așa s-a întâmplat. Nu eu am condus destinul meu către o astfel de evoluție. Am rămas văduvă în ianuarie și în septembrie m-am căsătorit cu Florentin. Dacă îmi spunea cineva că se va întâmpla așa ceva pentru mine la 38 de ani, chiar credeam că realmente este imaginație pură. Răzvan are locul lui în inima mea întreaga viață și el știe de acolo de sus și îi simt energia pozitivă și mă gândesc la el în fiecare zi și știu că mă susține.

Acesta este inelul de logodnă pe care nu îl voi da niciodată jos de pe mână", a mărturisit, printre lacrimi, Gabriela Firea în cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Sursă: wikipedia.org