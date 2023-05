Cine este George Popescu de la Chefi la cuțite 2023. Concurentul a venit în emisiune însoțit de fosta soție

In articol:

Cine este George Popescu de la Chefi la cuțite 2023. Concurentul face parte din echipa lui Chef Cătălin Scărlătescu, în sezonul 11.

Cine este George Popescu de la Chefi la cuțite 2023

George Popescu de la Chefi la cuțite 2023 are 35 de ani, este din București și lucrează ca hairstylist. Concurentul a venit în preselecții alături de fosta sa soție, care acum îi este cea mai bună prietenă.

Cătălin Scărlătescu l-a ales pe George Popescu în echipa sa de la Chefi la cuțite, sezonul 11, după ce concurentul a trecut de faza de preselecții și de bootcamp.

George Popescu de la Chefi la cuțite 2023 [Sursa foto: Facebook Chefi la Cuțite]

„Am avut o relație de nouă ani și am fost căsătoriți 3 ani și am rămas foarte buni prieteni și omul pe care îl iubesc cel mai mult în momentul de față. Am evoluat în direcții diferite și am hotărât să ne eliberăm calea asta emoțională, afectivă de relație și a fost mult mai bine așa. Este cea mai bună prietenă a mea și omul pe care o să-l iubesc toată viața.

Întotdeauna îmi place să ies din zona mea de confort, doar așa am reușit în viață să evoluez. Partea cu Chefii la cuțite trebuie să recunosc că e o experiență nouă pentru mine, e o provocare și îmi doresc foarte tare să văd ce și cum pot face. Efectiv vreau să mă bucur, să mă relaxez și să gătesc”, a povestit concurentul în preselecții.

