Cine este Georgiana Mutu de la Șef sub acoperire 2021. Ce afaceri a moștenit tânăra antreprenoare de la părinții săi.

Georgiana Mutu este moștenitoarea grupului Annabella-Râureni.

Compania a fost fondată de părinții Georgianei, Dan și Dorina Mutu.

Annabella este un lanț de de magazine alimentare de tip supermarket, care se găsesc aproape în toată țara, iar Râureni este un brand de conserve renumit. Georgiana Mutu este Brand Manager Râureni.

Cine este Georgiana Mutu de la Șef sub acoperire 2021[Sursa foto: Instagram]

Afacerea familiei Mutu depășește 100 de milioane de euro. Grupul are 1500 de angajați, 3 fabrici, peste 550 de hectare de livezi, sere și terenuri agricole precum și un lanț de 90 de magazine.

Gergiana Mutu este fiica cea mică a familiei, dar s-a implicat în business de când a început facultatea. Tânăra a fost preocupată de afaceri încă din copilărie.

Cine este Georgiana Mutu de la Șef sub acoperire 2021[Sursa foto: Instagram]

Cum arată Georgiana Mutu, deghizată la Șef sub acoperire

Georgiana Mutu a renunțat la biroul luxos și a intrat să lucreze sub acoperire în în magazinele care îi aparțin familiei, dar și în sere și în fabrică pentru a cunoaște angajații, dar și problemele companiei pe care o conduce.

„Îmi este atât de greu să sumarizez întreaga experiență Șef sub acoperire. Trebuie să recunosc că a fost obositor, copleșitor și extrem de emoționant, dar per total experiența a fost un duș rece de care aveam nevoie, o adevarată lecție de viață și, nu în ultimul rând, una dintre cele mai tari nebunii pe care le-am făcut vreodată. Inițial am fost reticentă și, până în ultimul moment, am ezitat. Dar acum realizez de fapt că este incredibil ceea ce mi s-a întâmplat și mă bucur că m-am implicat în acest proiect. Datorită Șef sub acoperire am învățat atât de multe. M-a ajutat să conștientizez că încă mai am foarte multe lucruri de învățat, atât pe plan personal, cât și profesional. M-a schimbat profund și fundamental această experiență. Aș repeta-o oricând și îndemn orice antreprenor să accepte provocarea.” a spus Georgiana Mutu