Cine este Georgina Rodriguez. Vedeta apare într-un documentar pe Netflix

Cine este Georgina Rodriguez. Vezi cine este femeia care apare într-un nou documentar pe Netflix, despre viața și căsnicia sa.

Cine este Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez este una dintre cele mai cunoscute femei de peste ocean.

Femeia în vârstă de 28 de ani este o adevărată celebritate, datorită statutului pe care îl are în lumea publică, dar și a relației pe care o are.

Georgina Rodriguez este un model și un creator de conținut din Spania. S-a născut în Buenos Aires, însă s-a mutat, împreună cu familia, în Spania, la originile mamei sale. Viața sa a fost una destul de grea, întrucât părinții ei nu aveau o situație materială foarte bună, Georgina fiind nevoită să muncească încă de la o vârstă fragedă.

După mai multe greutăți petrecute în familie, de pildă condamnarea la închisoare și moartea ulterioară a tatălui său, viața femeii a început să înflorească în anul 2016, când și-a întâlnit dragostea vieții sale.

În timp ce lucra la un magazin premium de îmbrăcăminte, Georgina s-a întâlnit cu Cristiano Ronaldo, celebrul fotbalist care i-a devenit iubit și tată al copiilor.

„Am plecat de la magazin la ora 17.00 și când am ieșit pe ușă am văzut un tip foarte chipeș, de aproape doi metri, împreună cu un copil și câțiva amici. Junior a venit și m-a salutat: a fost foarte politicos, iar tatăl lui a glumit cu el. Nu-mi puteam lua ochii de la el și am simțit fluturi în stomac”, a povestit Georgina despre prima întâlnire cu fotbalistul.

După o viață cu lipsuri financiare, Georgina Rodriguez este astăzi una dintre cele mai bogate și puternice femei. Georgina și Ronaldo au împreună doi copii, dar aceasta are grijă și de ceilalți trei copii ai fotbalistului, din alte relații.

Georgina este partenera de afaceri a lui Ronaldo, ocupându-se de câteva dintre afacerile sale. Bruneta primește, pe lună, 85.000 euro de la iubitul său.

Georgina Rodriguez este vedeta unui documentar pe Netflix

Georgina mai notează o reușită pe lista vieții sale: propriul documentar despre ea, viața, afacerile, greutățile și familia ei. În documentarul despre ea, femeia povestește experiențele din spatele camerelor de filmat și aparențelor.

„Eu sunt Georgina” dezvăluie toate secretele sale și informațiile mai puțin știute de public despre viața sa intimă. Primul sezon a apărut în 2022, cu șase episoade a câte 40 de minute. În urmă cu câteva zile, a fost lansat un nou sezon, care are același număr de episoade și minute de vizionare.

