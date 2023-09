Cine este Giulia Anghelescu de la America Express 2023. Cântăreața este pasionată de psihologie: „Îmi sunt cobai ca să învăț cât mai multe lucruri”

In articol:

Cine este Giulia Anghelescu de la America Express 2023. Frumoasa cântăreață va porni pe Drumul Soarelui cu soțul ei, Vlad Huidu.

Giulia Anghelescu este născută la data de 7 noiembrie 1984, în Galați și are vârsta de 38 de ani. Aceasta este o cântăreață de muzică pop, recunoscută de fani după mononimul Giulia.

Pasionată de muzică, Giulia a făcut cunoștință pentru prima dată cu industria muzicală la vârsta de 6 ani, pășind pe scena emisiunii Tip Tp Minitop.

În anul 1995, Giulia Anghelescu și-a lansat prima casetă cu melodii compuse de Adrian Ordean și Mihai Ochiu, iar un an mai târziu a intrat într-o trupă trio feminin. În anul 1998, cântăreața a devenit prezentatoarea unei emisiuni dedicate adolescenților.

Anul acela a fost unul cu succes pentru Giulia, întrucât câștigase preselecția pentru Școala Vedetelor și își înființase un alt trio alături de Monica Andrei și Andreea Antonescu.

Din nefericire, formula nu a rezistat, iar fetele s-au despărțit rapid.

Datorită lui Laurențiu Duță, a luat naștere trupa Candy, din care a făcut parte și Giulia Anghelescu și Monica Andrei.

În anul 2002, frumoasa cântăreață s-a mutat la București, unde a început cursurile Colegiului Gheorghe Lazăr. Mai târziu, pasionată de psihologie, Giulia s-a înscris la Facultatea de Sociologie – Psihologie, din cadrul Universității Spiru Haret.

„Practic, dacă ar fi să ne luăm după studiile pe care le am, clar este profesia mea de bază. Practic, întotdeauna a fost o pasiune, așa am și pornit, să dau la psihologie după ce am terminat liceul.

Asta pentru că am avut o profă în liceu de care mi-a plăcut enorm. A fost, pur și simplu, omul potrivit la momentul potrivit. Doar că am așteptat eu să vină momentul potrivit ca să îmi termin toate studiile, să pot și profesa în acest domeniu. Mai stăm, mai durează cel puțin doi ani până când voi putea profesa, mai avem timp.(...)

E clar și normal că, oricum, prima persoană cu care am început să lucrez și să fac treabă am fost eu. Mai departe, cu persoanele din jurul meu nu lucrez.

În schimb, clar, îmi sunt cobai ca să învăț cât mai multe lucruri. Și, mă rog, toată treaba cu psihologia la momentul respectiv mi-a dat exact răbdarea pe care nu am avut-o niciodată. Mă rog, asta s-a și câștigat, oricum, și cu experiența în timp”, a declarat Giulia Anghelescu.

În 2004, cântăreața a renunțat la trupa Candy și a optat pentru o cariera solo. Din 2009, pentru o perioadă destul de lungă de timp, a devenit solista trupei DJ Project.

În prezent, Giulia este măritată cu Vlad Huidu de peste 12 ani și are doi copii, Antonia și Eduard Mikael.

Giulia Anghelescu, alături de soțul ei în America Express 2023

Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, au acceptat provocarea America Express 2023. Pentru cei doi soți, experiența reality show-ului este una emoționantă, fiind prima emisiune la care participă împreună.

Cu toate acestea, nu se lasă intimidați și sunt siguri că aventura nu o să le afecteze relația, întrucât momentele grele din trecut le-au întărit și mai tare legătura.

„Pentru noi America Express este poate aventura vieții. Ne așteptăm să fie pe cât de frumos pe atât de greu, însă suntem un cuplu extrem de unit, care a trecut prin multe încercări, așa că nu ne speriem prea ușor de obstacolele care vor apărea în calea noastră.

Faptul că avem susținerea copiilor, a familiei și a prietenilor ne motivează și mai tare să dăm tot ce avem mai bun în această emisiune concurs. E prima dată când participăm la un reality show și ne dorim mult să ne descoperiți exact așa cum suntem în viața de zi cu zi. Noi suntem the badass couple, așa că să înceapă America Express”, a declarat Giulia și Vlad Huidu.

