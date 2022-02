Cine este Iman Abushov de la „Chefi fără limite”. Acesta face parte din echipa lui chef Florin Dumitrescu

In articol:

Iman Abushov este unul dintre concurenții show-ului culinar „Chefi fără limite”. Acesta face parte din echipa albastră coordonată de chef Florin Dumitrescu, iar de profesie nu este bucătar. Iată mai multe informații despre el, dar și alte detalii interesante despre noul format de emisiune!

Cine este Iman Abushov de la „Chefi fără limite”

Iman Abushov este unul dintre cei șase concurenți ai echipei albastre. Acesta este de profesie Director Comercial, iar pe conturile sale de socializare menționează că este fost luptător de kickbox medaliat. De asemenea, pe lângă aceste ocupații, Iman Abushov este pasionat de gătit și de artele culinare. În acest fel se justifică și prezența sa în cadrul emisiunii TV „Chefi fără limite”.

Concurentul echipei albastre a caracterizat întreaga experiență de pe tărâmurile elene drept „o adevărată aventură culinară”, așa cum a notat el pe pagina personală de Instagram. Totodată, Iman Abushov sfătuiește publicul să nu rateze premiera emisiunii TV din care face parte: „Începe o adevărată aventură culinară începând din data de 21, 22, 23 februarie, la ora 20:30!”

Cine este Iman Abushov, concurentul emisiunii TV „Chefi fără limite” [Sursa foto: instagram.com/iman.abushov]

Însă, Iman Abushov nu este singurul bucătar amator din echipa albastră, după cum reiese din declarația lui chef Florin Dumitrescu: „Echipa albastră mă motivează și mă face să stau liniștit în competiție. Când m-am gândit la cum să îmi formez echipa, m-am gândit la misiunile pe care urmează să le facem și mi-am ales oameni puternici, care să poată să facă multe lucruri pe lângă bucătărie. În ceea ce privește gătitul m-am gândit că sunt oricum eu acolo și îi pot ghida. Am un singur bucătar profesionist, în rest toți provin din alte domenii. Ceea ce ne unește pe toți este ambiția.”, au fost cuvintele sale postate de pagina „Chefi fără limite” pe rețelele sociale.

Când este premiera show-ului TV „Chefi fără limite”

„Chefi fără limite” este un format original, filmat în toamna anului 2021 în insulele grecești. Astfel că, cei trei chefi, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, au filmat departe de confortul unui platou de televiziune, iar alături de echipele pe care ei le-au coordonat, au avut de îndeplinit mai multe misiuni pentru a face rost de ingredientele și ustensilele necesare. În timpul battle-urilor, concurenții emisiunii culinare au avut de gătit în cele mai spectaculoase locații ale insulelor elene: „Fiecare insulă are ceva specific. Într-un loc am găsit nu știu ce pâinică, într-un loc am găsit nu știu ce băutură. Adică în fiecare insulă găsim ceva nou. Plus de asta trebuie să ne adaptăm mereu la felul de mâncare pe care îl gătesc ei aici.”, au fost cuvintele lui chef Sorin Bontea, după cum notează libertatea.ro.

În urmă cu puțin timp, postul pe care se va difuza show-ul „Chefi fără limite” a anunțat o schimbare, și anume, emisiunea nu va mai avea premiera duminică, 20 februarie 2022, ci luni, în data de 21 a lunii curente. Totodată, show-ul dedicat gastronomiei și aventurii va fi difuzat în zilele de luni, marți și miercuri, de la orele 20:30.

În timpul difuzării acestui show, postul de televiziune Kanal D distribuie telespectatorilor două seriale turcești impresionante. Astfel că, în zilele de luni și de marți, de la ora 20:00, poate fi urmărit „Fiica ambasadorului”, iar miercuri, la aceeași oră este difuzat serialul „Mă numesc Zuleyha”.

Surse: libertatea.ro, instagram.com