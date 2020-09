Ionuț Georgel Belei l-a cucerit pe Ionuț Bontea cu rețeta sa inedită

Ionuț Georgel Belei l-a cucerit pe Ionuț Bontea cu gătitul său, însă a cucerit oamenii de acasă cu povestea sa de viață. Concurentul s-a prezentat la „Chefi la cuțite” cu o rețetă inedite, făcută din nougat cu caramal sărat și fructe.

Rețeta concurentului i-a cucerit pe jurați. Ionuț Georgel Belei a primit o singură observație din partea lui chef Scărlătescu. El i-a spus că în loc de grapefruit, el ar fi trebuit să folosească portocală. Pentru Sorin Bontea rețeta a fost tocmai bună, iar concurentul a primit cuțitul de aur.

Ionuț Georgel Belei a pornit ca electrician și acum lucrează cot la cot cu bucătari celebri

Concurentul a mărturisit că abia s-a întors din Germania, unde lucrează de ani de zile. Inițal, el a plecat în străinătate să lucreze ca electrician, fiind meseria lui de bază. Când a ajuns acolo, el s-a lovit de o realitate crudă. A plecat să se angajeze în domeniul construcțiilor, iar condițiile cu care s-a lovit acolo erau de-a dreptul insuportabile. „Când am ajuns acolo, unde mi s-a zis să dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiște, nu erau geamuri. M-a luat plânsul, m-am pus pe o bancă și m-a luat plânsul, am zis că Germania nu mă vrea”, a declarat Ionuț Georgel Belei, la „Chefi la cuțite”.

Momentul în care Ionuț Georgel Belei a luat cuțitul de aur

Ionuț Georgel Belei nu s-a dat bătutu și a continuat să lucreze. El s-a anagajat la un restaurant, unde a început cu spălatul vaselor. Acum, el este bucătar de mai bine de șapte ani de zile. Ionuț a lucrat cu un chef carea avea o stea Michelin.

„Am schimbat restaurantele, am ajuns să lucrez și cu un chef care avea o stea Michelin, am lucrat apoi cu un chef italian foarte bun, de la care am învățat foarte multe”, a mai spus concurentul.