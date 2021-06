Cine este Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea. Cu ce se ocupă în timp ce fostul lider PSD este la închisoare

In articol:

Irina Tănase îi este alături lui Liviu Dragnea și în această perioadă când este închis.

Cine este Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea

Deși este o diferență de 30 de ani între ei, dovedesc că dragostea nu are vârstă.

Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea[Sursa foto: MediaFax Foto]

Irina Tănase s-a născut pe 29 septembrie 1992, în București. Ea a absolvit Colegiul Național Elena Cuza, unde a obținut note bune la examenul de Bacalaureat: Limba și literatura română, nota 8,8, la Matematică nota 7,45, la Biologie nota 9,1, iar la Limba engleză a obținut calificativul B2.

Ulterior, ea a urmat și absolvit cursurile Facultății de Relații Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice București. Potrivit CV-ului său, Irina Tănase cunoaște trei limbi străine: engleză, franceză și spaniolă.

Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea- Carieră

Irina Tănase și-a început cariera la Asesoft, o companie cu domeniu IT, care îi aparține lui Sebastian Ghiță. De aici, ea a ajuns în politică. A devenit consiliera lui Andrei Dolineaschi, membru PSD și fost secretar general al partidului. La 21 de ani ea s-a angajat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, unde a devenit asistenta lui Liviu Dragnea. În 2013 a fost momentul în care s-au cunoscut cei doi.

Povestea de iubire dintre Liviu Dragnea și Irina Tănase

Irina Tănase și Liviu Dragnea[Sursa foto: MediaFax Foto]

Irina Tănase și Liviu Dragnea s-au cunoscut în 2013, însă și-au oficializat relația în 2016, după ce fostul lider PSD a divorțat de soția sa. Gurile rele spun că ei s-au iubit de când s-au cunoscut și motivul divorțului de prima soție ar fi chiar blondina.

Anul trecut, când Liviu Dragnea a împlinit 58 de ani, chiar în spatele gratiilor, Irina Tănase a postat un mesaj de dragoste pe rețelele de socializare.

”În seara asta, m-am îmbrăcat cu halatul tău, pentru că mi-am dorit să te simt cât mai aproape. Și Pinkie toarce lipită de el, sigur că și ei îi este dor de tine. Îmi lipsești atât de mult că nu pot descrie în cuvinte cât de tare mă doare sufletul, te iubesc și îmi doresc să ieși de acolo sănătos și cat mai curând, să vii înapoi acasă, la noi!”, a scris Irina Tănase pe rețeaua de socializare.

Cu ce se ocupă Irina Tănase de când Liviu Dragnea este la închisoare

Chiar dacă are doar 28 de ani, Irina Tănase a demonstrat că este o femeie puternică și răbdătoare, care așteaptă ca Liviu Dragnea să fie eliberat. Ea a demonstrat că se poate descurca și singură și are fler pentru afaceri. Iubita lui Liviu Dragnea, alături de o prietenă de-ale sale, au pus bazele unui cabinet de mediere în zona centrală din București. Cele două au și studii în acest domeniu, pentru că în urmă cu doi ani au absolvit cursul de mediator.

Irina Tănase, tulburată de viața grea a lui Liviu Dragnea în închisoare

Invitată la antena 3, Irina Tănase a vorbit despre abuzurile și nedreptățile care i se fac lui Liviu Dragnea în închisoare. Ea spune că după ce a fost difuzat un interviu cu fostul lider PSD din spatele gratiilor, el a fost privat de dreptul la muncă.

"Problema acolo a fost că el a fost împiedicat să vorbească cu presa și la momentul acesta este împiedicat să vorbească cu presa, cred că este singurul deținut din România care are interzis să vorbească cu presa(...) Probabil că cineva s-a enervat că totuși a ieșit ceva din această conversație.

A doua zi, la penitenciar la Rahova au venit controale, agresiv. Cred că o lună sau două au fost controale, oamenii care au amenințat inclusiv conducerea pentru că au permis această discuție(...) Au terorizat tot personalul, toată lumea era îngrozită de presiunea enormă care se punea pe ei", a explicat Irina Tănase, la Antena 3.

În urma acestui interviu, au existat mai multe controale în penitenciar.

"În urma controlului s-a decis ca el să fie retras de la muncă și să fie pedepsit prin a sta în cameră 23 de ore pe zi, o oră avea dreptul să iasă la plimbare într-o curte de patru metri, acoperită de betoane. Situația s-a prelungit timp de nouă luni.

Am demonstrat că nu am încălcat niciun articol(...) Am acționat în instanță și am câștigat 49 de zile de muncă pe care le-ar fi obținut dacă ar fi fost lăsat să meargă la muncă, în afara suspendării(...) A câștigat asta în instanță, dar a câștigat după ce s-a ținut comisia din penitenciar, deci practic nu au mai fost de folos", a mai precizat ea.