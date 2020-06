In articol:

Culmea, deși a dezvăluit o mulțime de amănunte sexuale cu privire la relațiile intime pe care și le-ar dori cu fetițele despre care vorbea, Alexandru Bălan Colo are o iubită de șase ani, o tânără, Alexandra.

Alexandru Bălan Colo este din Bucureşti şi în prezent are 850.000 de abonaţi pe canalul său, fiind unul dintre cei mai urmăriți vloggeri de la noi, majoritatea abonaților săi fiind adolescenţi cu vârste sub 18 ani.Cu toate acestea, într-o filmare pentur care, ulterior, și-a cerut scuze, Alexandru Bălan Colo a făcut o serie de dezvăluiri șocante cu privire la fanteziile sale sexuale, multe dintre acestea implicând obiceiuri care sunt considerate, psihologic, ca fiind deviante, cu atât mai mult cu cât implicau lipsa consimțământului. „Eu dacă nu eram în nicio relaţie cu nimeni, vă spun sincer, cât de sincer posibil, f***** toate copilele de 15, de 16 ani, credeţi-mă pe cuvânt. (...) La modul cu picioare-n gură, s-o scuipi în gură, să-i zici “Oh! Cine-i tăticul tău”, să-i dai cu palme, s-o ţii cu capul de pereţi, să-i pui aşa piciorul pe faţă… Eu am nişte fetişuri mai ciudate, ştii, gen, adică aia se vedea că-i place şarpele. Adică, credeţi-mă, că astea nu trebuie iertate“, a spus Bălan pe stream-ul live.

Cu toate că a făcut asemenea dezvăluiri despre sine, Alexandru Bălan Colo are o iubită, pe Alexandra, o tânără pe care a prezeentat-o insistent pe conturuile sale de socializare și cu care, teoretic, se iubesște încă de acum șase ani. Mai mult decât atât, conturile celor doi vloggeri gem de fotografii împreună, în tot felul de ipostaze și, culmea, Alexandra nu s-a ferit să își expună formele, fie că purta un costum de baie, fie că avea vreo ținută mai mulată, exact precum cele descrise de iubitul ei când vorbea de minorele pe care le-ar viola cu sălbăticie.

”Colo” Bălan s-a trezit cercetat penal după ce a povestit cum ar viola el minore

Vloggerul Alexandru Bălan a ajuns în atenția publicului larg și a presei după ce a ieșit la iveală un vlog mai vechi în care declara că se declară pro violului minorelor. Alexandru Bălan, zis „Colo” a spus că minorele care se îmbracă provocator merită să fie violate. Astfel, prin afirmațiile făcute, vloggerul a stârnind revolta internauților. În scandalul care a izbucnit pe online s-a implicat și poliția Capitalei care a deschis o anchetă pentru instigare la violarea minorelor.