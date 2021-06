Cine este iubitul lui Nicole Cherry. El este tatăl copilului pe care îl poartă în pântece

Nicole Cherry și Florin Popa [Sursa foto: Instagram] 20:50, iun 10, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Nicole Cherry, în vârstă de 22 de ani, traversează cea mai frumoasă perioadă din viața unei femei de când a aflat ca va deveni mamă pentru prima dată. Artista este implicată într-o relație serioasă cu Florin Popa, un bărbat mai mare decât ea cu opt ani, alături de care a descoperit iubirea adevărată.

Cine este iubitul lui Nicole Cherry, Florin Popa

Nicole Cherry și iubitul ei, Florin Popa sunt împreună din 2018 și cel care le-a făcut cunoștință a fost chiar tatăl artistei. Cei doi se cunosc de pe vremea când cântăreața avea 16 ani, iar la început, aceasta, nu s-a gândit că vor forma un cuplu sau că alături de acesta va cunoaste sentimentul de a fi mamă.

„Ne cunoșteam dinainte. Poate și asta a făcut să nu fie totul atât de surprinzător. Niciodată nu m-am gândit că el o să fie prietenul meu. El îl cunoștea pe tatăl și cumva mă știa și pe mine. Ideea e că s-a întâmplat așa, dintr-o dată. Noi parcă ne știm așa dintotdeauna și mereu vorbeam, doar că nu se concretiza.

El e mai mare decât mine. El are 29 de ani și eu 21 de ani. M-a cunoscut la 16 ani, atunci era o diferență. El zice că mereu a avut ochii pe mine și i-a plăcut așa să mă urmărească. Eu eram foarte indiferentă, nu-mi plăcea.. Bine, îmi și place să fiu inabordabilă câteodată. Să văd efortul mai mare din partea lui”, declara Nicole Cherry la începutul relației cu Florin Popa.

Cu trecerea timpului, artista a început să-l vadă cu alți ochii, iar acum trăiesc o poveste frumoasă de iubire, mai ales că vor deveni părinți unei fetițe.

Florin Popa, bărbatul alături de care Nicole Cherry asteaptă primul copil, este antreprenor.

Acesta deține un magazin GSM și este foarte dedicat afacerii, dar acest lucru nu o deranjează pe cântăreață. Nici diferența de vârsta nu este un impediment în relația celor doi, acesta fiind mai mare cu 8 ani față de artistă.

Într-un interviu acordat în urmă cu doi ani, aceasta, declara că diferența de vârstă este un lucru bun și că îl consideră un bărbat matur, lucru care îi oferă o siguranță.

“Sunt într-o relaţie, dar nu îmi creez aşteptări, nu îmi fac planuri prea departe. Încerc să mă ţin cu picioarele pe pământ, să mă bucur de fiecare moment. Aşa e mult mai bine, şi pentru mine şi pentru el. Efectiv, aşa e mai bine, pentru noi ca şi relaţie. Ne vedem cât de des putem.

El este foarte ocupat, la fel sunt şi eu şi încercăm să avem o balanţă. Nu cred în chestia asta, că văzutul în fiecare zi e sănătos. E bine să ni se mai facă dor. El are 28 şi eu, 20 de ani. Mie oricum mi se spune des că sunt foarte matură, şi mă bucur pentru chestia asta. Am mai avut relaţii anterioare şi vârsta asta atunci când vine vorba de partenerul meu e ideală, să fie puţin mai matur decât mine. Bărbaţii oricum se maturizează mult mai greu. Eu văd vârsta ca pe un avantaj. Îmi place că e matur, că e sigur pe el, pe ceea ce face şi chestia asta îmi dă şi mie o siguranţă. Se gândeşte foarte mult la afacerea lui, e independent”, declara artista în urmă cu doi ani.

Nicole Cherry și Florin Popa s-au mutat împreună în vara anului 2019, pe când aveau un an de relație. Mutarea a făcut-o să își dea seama ca lucruri merg într-o direcție naturală și că el este sufletul ei pereche.

„Ne-am acomodat foarte repede unul cu altul, nu pot să zic că au fost așa, conflicte, nu am avut și sper să ne ținem departe de ele. E foarte natural și se simte de parcă am fi de foarte mult timp împreună. Eu cred că da, că este sufletul meu pereche, dar îmi place să fiu rezervată când vine vorba de lucruri personale…îmi place să țin mai mult pentru mine”, a declarat Nicole Cherry, în 2019.

Nicole Cherry și Florin Popa vor deveni părinți unei fetițe

În urmă cu două zile, Nicole Cherry, și-a anunțat fanii că este însărcinată prin intermediul melodiei „Scrie-mi pe suflet”, iar alături de videoclip, a adăugat și un mesaj emoționant în care spune cât de emoționată este că va fi mamă pentru prima dată.

„Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele. De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea. Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati’, a scris artista pe contul său de socializare.

La numai o zi de la această veste, artista a dezvăluit și sexul bebelusului printr-o poza, în care apare alături de motanul său, care poartă o eșarfă la gât instripționată cu mesajul „O să am o surioară”. Împreună cu această poza, în care Nicole Cherry este foarte fericită, a postat și un mesaj prin care spune că: „O sa avem o CIRESICA!".