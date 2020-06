In articol:

Cine este iubitul lui Răzvan Botezatu! Avem primele imagini cu bărbatul care i-a furat inima prezentatorului tv care, de altfel, are succes când vine vorba de relații, chiar dacă multe dintre acestea nu se transformă în ceva ”serios”. Prezentatorul Tv a explicat, în repetate rânduri, ce și dorește de la un partener de viață.

Cu toate că a încercat să fie discret peste măsură, Răzvan Botezatu l-a dat de gol pe noul său iubit, cel cu care s-a cunoscut la mare, la plajă, chiar pe conturile sale de socializare.

Iubitul lui Razvan Botezatu! Mai exact, Răzvan Botezatu a postat un selfie de la plajă. Doar că nu a fost prea atent și, în ochelarii pe care îi avea puși, s-a putut observa cineva. Mai exact, un alt bărbat, Răzvan Botezatu reușind, susțin sursele noastre, să cunoască pe cineva. Iar în imaginea pe care a postat-o, un alt bărbat stă pe șezologul lui, de pe o plajă de fițe din Mamaia, și, probabil, așteptă să fie băgat suficient în seamă pentru a se cunoaște mai bine cu prezentatorul tv, dar în așa fel încât să nu bată prea tare la ochi, cu atât mai mult cu cât, în România, orice gest tandru între doi bărbați ar fi taxat imediat.

”Nu pot să spun nimic despre imaginea despre care vorbiți. Chiar dacă sunt un tip deschis, nu pot vorbi de lucruri chiar atât de intime”, ne-a spus Răzvan Botezatu, în exclusivitate, întrebat de reporterii WOWbiz.ro cu privire la fotografia postată. Cu toate acestea, ne-a dezvăluit un apropiat de-al prezentatorului tv, se pare că, totuși, chiar dacă a venit singur în România, deja, Răzvan Botezatu s-a implicat într-o relație. ”Îl place, dar nu se mai grăbește să se implice total într-o relație. Așteaptă să vadă cum vor decurge lucrurule”, ne-a spus sursa citată.

Răzvan Botezatu: ”Vreau un bărbat sensibil”

Răzvan Botezatu, prezent în studioul WOWbiz.ro, a dezvăluit, în exclusivitate, profilul bărbaților care îl atrag. ”Vreau un bărbat care să fie ca și mine. Adică sensibil, vreau un bărbat care să mă protejeze. Și sincer, că eu sunt extrem de sincer”, a spus, în studioul WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu a recunoscut că este homosexual, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

"Am fost agresat atât fizic cât și verbal doar pentru că unii presupuneau că aș fi gay. Am fost împins de multe ori, etichetat și pus la zid. Au fost multe nopți în care am plâns. Observațiile homofobe se fac mereu ... "E gay!" - o sentință pe care am auzit-o din nou și din nou, chiar de la oameni apropiați de mine. Și sincer ... nu-mi pasa. Cred că sunt liber să iubesc pe cine vreau eu ... și cred că nimeni nu are dreptul să judece!", ne-a spus Răzvan Botezatu.

Iubitul lui Razvan Botezatu! "Am hotărât să nu mai ascund, am obosit să port masca unui heterosexual. Sunt gay și cu asta basta. Sunt gay, și ce dacă nu sunt altfel? Nu sunt tot Răzvan Botezatu? Schimbarea de care vorbim este doar în intimitate, în rest sunt același om. Doar că nimeni nu ar trebui să judece ce facem în momentul în care ne manifestăm iubirea. Mă simt eliberat că nu mai trebuie să mă ascund", a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu.