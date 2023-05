In articol:

Cine este Iulia Istrate de la Chefi la Cuțite 2023. Concurenta face parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu, după ce Florin Dumitrescu a folosit o amuletă care i-a permis să refcacă echipele.

Cine este Iuliana Istrate de la Chefi la Cuțite 2023

Iulia Camelia Istrate face parte din echipa lu Chef Cătălin Scărlătescu. Concurenta are 29 de ani, este din Timișoara și este bucătar într-o burgerie, dar în trecut Tânăra a venit la preselecțiile sezonului 11 Chefi la cuțite alături de colega ei, Daniela Jitariuc. Concurenta a venit cu o rețetă de burger.

„Numele meu este Iulia Camelia, am vârsta de 29 de ani. Eu am făcut lupte libere 7 ani de zile. Am ajuns să fac de performanță. În momentul de față sunt bucătar într-o burgerie. Eu consider că nu ai nevoie neapărat de niște cursuri ca să fii bucătar.”, a spus concurenta.

Pe lângă pasiunea pentru bucătărie, Iulia Camelia iubește muzica. Concurenta a participat în urmă cu câțiva ani la un concurs de muzică, dar nu a ajuns foarte departe, deoarece nu a fost pregătită.

„Am participat în 2011. Neavând lecții de canto, nu am știut să îmi controlez suficient vocea. Și n-am putut să dau tot ce știam. Am plâns, am fost necăjită. A trecut, a fost frumos! Pentru mine a fost o experiență plăcută.”, a povestit noua concurentă din echipa lui Cătălin Scărlătescu.

Citește și: Eliminare Chefi la Cuțite 24 mai 2023. Mario Zahariea a fost eliminat

Cine este Iulia Istrate de la Chefi la Cuțite 2023. Concurenta face parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Echipa Chef Cătălin Scărlătescu, sezonul 11

În ediția din data de 24 mai, Chef Florin Dumitrescu a folosit o amuletă care i-a oferit șansa de a reface echipele. Astfel, în echipa gri a venit Stelian Nistor, în echipa roșie, Adriana Stănescu și Matthew Ehsanmehr, iar în cea neagră, Iulia Istrate și Ștefan Nistor.

Mario Zahariea este al treilea concurent care pleacă acasă din echipa neagră. După ediția din 24 mai, iată cine sunt concurenții rămași în competiție, din echipa lu Chef Cătălin Scărlătescu: Dumitru Paul Tudosescu, Amalia Esa, George Popescu, Ana Maria Ijac, Ștefan Nistor și Iulia Istrate.

Deși a avut încredere în alegerea lui, Chef Cătălin Scărlătescu a pierdut cei mai mulți concurenți. Primul care a plecat a fost Lino Golden, urmat de Elena Ciot Monda, iar în final, Mario Zahariea.

Citește și: Cine sunt Mario și Mihaela Zahariea de la Chefi la cuțite 2023. Mario a fost eliminat în ediția din 24 mai

Cine este Iulia Istrate de la Chefi la Cuțite 2023. Concurenta face parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu

Program TV Kanal D

În intervalul orar în care este difuzată emisiunea Chefi la cuțite, telespectatorii pot urmării la Kanal D, serialul turcesc Totul pentru familia mea, în fiecare luni și marți, de la ora 20:00, urmând ca miercuri să fie difuzat serialul Prețul Fericirii, tot de la 20:00.

Citeste si: „Am fi împlinit 10 ani de căsătorie.” Oana Ioniță a vorbit cu sufletul deschis despre divorțul de Florin Budnaru- kfetele.ro

Citeste si: Înălțarea Domnului 2023: Tradițiile și obiceiurile pe care trebuie să le respecăm de Ispas! Calendar ortodox pentru luna mai 2023- stirilekanald.ro

Citeste si: Legendara cântăreaţă Tina Turner s-a stins din viața la 83 de ani dupa o lungă suferință- radioimpuls.ro

Destăinuiri este noul serial turcesc, adus de Kanal D pe micile ecrane. Pentru publicul iubitor de seriale turcești, bazate pe povești de viață inspiraționale. „Destăinuri”, numele original „Kirmizi Oda”, va putea fi urmărit de către iubitorii producțiilor turcești În fiecare luni, la 22:30, imediat după serialul Totul pentru familia mea.

„Destăinuiri” este un serial cu încărcătură emoțională uriaşă, care ilustrează trăirile și poveștile femeilor într-un moment în care lumea începe să înțeleagă provocările cu care se confruntă cele care trăiesc o viață limitată într-un sistem patriarhal.

Actrița Binnur Kaya o interpretează pe Manolya, terapeutul șef al cabinetului, în serialul Destăinuiri. Este o femeie puternică și încrezătoare, respectată de colegi și de clienții cabinetului.

Manolya vrea să își ajute pacienții să își deschidă sufletul și să vorbească chiar și despre cele mai traumatizante experiențe și îngrijorătoare gânduri. În spatele atitudinii sale sigure din birou, este defapt o femeie interiorizată, care ascunde multe secrete și propriile-i drame.

Sursa: a1.ro